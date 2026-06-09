Consórcio na Sicoob Credisul transforma sonhos em conquistas para mais de 1,6 mil cooperados em 2025

Afinal, transformar sonhos em conquistas exige organização financeira, e nem sempre é fácil reunir recursos diante das despesas e compromissos do dia a dia. Nesse contexto, a modalidade se destaca por unir planejamento e disciplina financeira, possibilitando a realização de objetivos sem pagar juros.

O consórcio tem se consolidado como uma das principais alternativas para quem deseja adquirir bens ou contratar serviços de forma planejada.

Reflexo desse movimento pode ser visto na Sicoob Credisul, que registrou 1.692 contemplações ao longo de 2025 em Rondônia, Acre e Mato Grosso. O resultado representa cooperados que receberam cartas de crédito para a aquisição de veículos, imóveis, máquinas, equipamentos e contratação de serviços.

O crescimento acompanha uma tendência nacional. Dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC) mostram que o Sistema de Consórcios alcançou 12,85 milhões de participantes ativos no primeiro bimestre de 2026 , estabelecendo um novo recorde histórico e reforçando a relevância da modalidade no planejamento financeiro dos brasileiros.

Sicoob Credisul Para quem deseja ingressar em um grupo de consórcio, a Sicoob Credisul está com uma condição especial até 12 de junho de 2026, oferecendo até 58% de desconto na taxa de administração para novas adesões em grupos participantes da campanha. Os interessados podem procurar uma agência ou realizar uma simulação pelo App Sicoob > Menu > Consórcios > Aquisição de Cotas ou entrar em contato com seu gerente para conhecer as condições disponíveis.

Como funciona o Consórcio?

O consórcio funciona por meio da formação de grupos de pessoas que contribuem mensalmente para um fundo comum. Durante o período contratado, os participantes podem ser contemplados por sorteio ou por meio de lances, recebendo uma carta de crédito para a aquisição do bem ou serviço desejado.

Diferentemente do financiamento, não há cobrança de juros, sendo aplicada apenas a taxa de administração da operação. Dessa forma, o consórcio tem atraído quem buscam uma forma mais organizada de alcançar objetivos de médio e longo prazo.