Consórcio na Sicoob Credisul transforma sonhos em conquistas para mais de 1,6 mil cooperados em 2025

O consórcio tem se consolidado como uma das principais alternativas para quem deseja adquirir bens ou contratar serviços de forma planejada.
Afinal, transformar sonhos em conquistas exige organização financeira, e nem sempre é fácil reunir recursos diante das despesas e compromissos do dia a dia. Nesse contexto, a modalidade se destaca por unir planejamento e disciplina financeira, possibilitando a realização de objetivos sem pagar juros.
Reflexo desse movimento pode ser visto na Sicoob Credisul, que registrou 1.692 contemplações ao longo de 2025 em Rondônia, Acre e Mato Grosso. O resultado representa cooperados que receberam cartas de crédito para a aquisição de veículos, imóveis, máquinas, equipamentos e contratação de serviços.
O crescimento acompanha uma tendência nacional. Dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC) mostram que o Sistema de Consórcios alcançou 12,85 milhões de participantes ativos no primeiro bimestre de 2026, estabelecendo um novo recorde histórico e reforçando a relevância da modalidade no planejamento financeiro dos brasileiros.
Para quem deseja ingressar em um grupo de consórcio, a Sicoob Credisul está com uma condição especial até 12 de junho de 2026, oferecendo até 58% de desconto na taxa de administração para novas adesões em grupos participantes da campanha. Os interessados podem procurar uma agência Sicoob Credisul ou realizar uma simulação pelo App Sicoob > Menu > Consórcios > Aquisição de Cotas ou entrar em contato com seu gerente para conhecer as condições disponíveis.
Como funciona o Consórcio?
O consórcio funciona por meio da formação de grupos de pessoas que contribuem mensalmente para um fundo comum. Durante o período contratado, os participantes podem ser contemplados por sorteio ou por meio de lances, recebendo uma carta de crédito para a aquisição do bem ou serviço desejado.
Diferentemente do financiamento, não há cobrança de juros, sendo aplicada apenas a taxa de administração da operação. Dessa forma, o consórcio tem atraído quem buscam uma forma mais organizada de alcançar objetivos de médio e longo prazo.