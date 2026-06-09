Rosangela Donadon solicita operação tapa-buracos entre a Linha 3 e Cabixi para garantir mais segurança aos motoristas

A deputada estadual Rosangela Donadon (PRD) apresentou indicação ao Governo de Rondônia e ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) solicitando a realização urgente de serviços de tapa-buracos no trecho compreendido entre a rotatória da Linha 3 e o município de Cabixi, na região do Cone Sul do Estado.

Segundo a parlamentar, a situação da rodovia tem gerado preocupação entre moradores, produtores rurais, transportadores e demais usuários que utilizam diariamente a via.

O trecho apresenta diversos buracos ao longo do percurso, comprometendo a segurança no trânsito e aumentando o risco de acidentes.

Rosangela Donadon destacou que a recuperação da estrada é uma medida necessária para preservar vidas, reduzir prejuízos aos motoristas e garantir melhores condições de mobilidade para a população da região.

“Estamos atendendo uma demanda importante da população do Cone Sul. Esse trecho possui grande fluxo de veículos e é fundamental para o deslocamento de pessoas, o transporte de mercadorias e o escoamento da produção agrícola. A manutenção da rodovia é essencial para oferecer mais segurança e dignidade aos cidadãos”, afirmou a deputada.

Na justificativa da indicação, a parlamentar ressalta que o trecho entre a Linha 3 e Cabixi possui relevante papel econômico e social para os municípios da região, funcionando como importante corredor de integração regional. A recuperação da pavimentação contribuirá para melhorar a trafegabilidade, fortalecer a logística local e garantir mais eficiência ao transporte da produção agropecuária.

Rosangela Donadon reforçou sua confiança na sensibilidade do Governo do Estado e do DER para atender a solicitação com a maior brevidade possível, assegurando melhores condições de tráfego para os moradores e produtores rurais que dependem diariamente da rodovia.

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