Redução da maioridade penal para 16 anos: veja como votou cada deputado na CCJ da Câmara

Com um placar de 44 votos a favor da aprovação e 18 votos contrários a PEC que reduz a maioridade penal para 16 anos avançou na Câmara nesta quarta-feira (10).

A votação na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) é o primeiro passo da tramitação de uma PEC, que precisa ter a sua admissibilidade analisada.

Para ser aceita, a proposta não pode violar as cláusulas pétreas da Constituição: forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos Poderes, e os direitos e garantias individuais dos cidadãos.

O texto agora será encaminhado a uma comissão especial, que ainda precisa ser instalada, para discutir o mérito e definir o modelo que poderá ser levado ao plenário da Casa.

Veja como foi a votação

Votaram “sim”:

Alfredo Gaspar (PL-AL)

Bia Kicis (PL-DF)

Alberto Neto (PL-AM)

Carlos Jordy (PL-RJ)

Coronel Assis (PL-MT)

Marcos Pollon (PL-MS)

Nikolas Ferreira (PL-MG)

Marco Feliciano (PL-SP)

Rodolfo Nogueira (PL-MS)

Zé Trovão (PL-SC)

Mendonça Filho (PL-PE)

Delegado Bilynskyj (PL-SP)

Julia Zanatta (PL-SC)

Arthur Maia (União-BA)

Luiz Carlos Busato (União-RS)

Coronel Ulysses (União-AC)

Fabio Garcia (União-MT)

José Rocha (União-BA)

Leur Lomanto Jr. (União-BA)

Paulo Azi (União-BA)

Rodrigo de Castro (União-MG)

Da Vitoria (PP-ES)

Sérgio Turra (PP-RS)

Toninho Wandscheer (PP-PR)

Dilceu Sperafico (PP-PR)

Átila Lira (PP-PI)

Danilo Forte (PP-CE)

Renilce Nicodemos (MDB-PA)

Cleber Verde (MDB-MA)

Domingos Neto (PSD-CE)

Lucas Redecker (PSD-RS)

Mersinho Lucena (PSD-PB)

Julio Cesar Ribeir (REPUBLICANOS-DF)

Aluisio Mendes (REPUBLICANOS-MA)

Juarez Costa (REPUBLICANOS-MT)

Ricardo Ayres (REPUBLICANOS-TO)

Roberto Duarte (REPUBLICANOS-AC)

Alex Manente (Cidadania-SP)

Marcos Soares (PSDB-RJ)

Felipe Francischin (Podemos-PR)

Stélio Dener (União-RR)

Marreca Filho (PRD-MA)

Gilson Daniel (Podemos-ES)

Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ)

Votaram “não”: