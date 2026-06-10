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quinta-feira, 11 de junho de 2026.

Redução da maioridade penal para 16 anos: veja como votou cada deputado na CCJ da Câmara

Proposta de emenda à Constituição foi aprovada por 44 a 18 nesta quarta-feira e segue para comissão especial
CCJ da Câmara aprovou redução da maioridade penal Bruno Spada/Câmara dos Deputados – 10.06.2026

Com um placar de 44 votos a favor da aprovação e 18 votos contrários a PEC que reduz a maioridade penal para 16 anos avançou na Câmara nesta quarta-feira (10).

A votação na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) é o primeiro passo da tramitação de uma PEC, que precisa ter a sua admissibilidade analisada.

Para ser aceita, a proposta não pode violar as cláusulas pétreas da Constituição: forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos Poderes, e os direitos e garantias individuais dos cidadãos.

O texto agora será encaminhado a uma comissão especial, que ainda precisa ser instalada, para discutir o mérito e definir o modelo que poderá ser levado ao plenário da Casa.

Veja como foi a votação

Votaram “sim”:

  • Alfredo Gaspar (PL-AL)
  • Bia Kicis (PL-DF)
  • Alberto Neto (PL-AM)
  • Carlos Jordy (PL-RJ)
  • Coronel Assis (PL-MT)
  • Marcos Pollon (PL-MS)
  • Nikolas Ferreira (PL-MG)
  • Marco Feliciano (PL-SP)
  • Rodolfo Nogueira (PL-MS)
  • Zé Trovão (PL-SC)
  • Mendonça Filho (PL-PE)
  • Delegado Bilynskyj (PL-SP)
  • Julia Zanatta (PL-SC)
  • Arthur Maia (União-BA)
  • Luiz Carlos Busato (União-RS)
  • Coronel Ulysses (União-AC)
  • Fabio Garcia (União-MT)
  • José Rocha (União-BA)
  • Leur Lomanto Jr. (União-BA)
  • Paulo Azi (União-BA)
  • Rodrigo de Castro (União-MG)
  • Da Vitoria (PP-ES)
  • Sérgio Turra (PP-RS)
  • Toninho Wandscheer (PP-PR)
  • Dilceu Sperafico (PP-PR)
  • Átila Lira (PP-PI)
  • Danilo Forte (PP-CE)
  • Renilce Nicodemos (MDB-PA)
  • Cleber Verde (MDB-MA)
  • Domingos Neto (PSD-CE)
  • Lucas Redecker (PSD-RS)
  • Mersinho Lucena (PSD-PB)
  • Julio Cesar Ribeir (REPUBLICANOS-DF)
  • Aluisio Mendes (REPUBLICANOS-MA)
  • Juarez Costa (REPUBLICANOS-MT)
  • Ricardo Ayres (REPUBLICANOS-TO)
  • Roberto Duarte (REPUBLICANOS-AC)
  • Alex Manente (Cidadania-SP)
  • Marcos Soares (PSDB-RJ)
  • Felipe Francischin (Podemos-PR)
  • Stélio Dener (União-RR)
  • Marreca Filho (PRD-MA)
  • Gilson Daniel (Podemos-ES)
  • Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ)

Votaram “não”:

  • Alencar Santana (PT-SP)
  • Daiana Santos (PCdoB-RS)
  • Helder Salomão (PT-ES)
  • Luiz Couto (PT-PB)
  • Orlando Silva (PCdoB-SP)
  • Patrus Ananias (PT-MG)
  • Paulo Teixeira (PT-SP)
  • Renildo Calheiros (PCdoB-PE)
  • Nilto Tatto (PT-SP)
  • Bacelar (PV-BA)
  • Túlio Gadêl ha (PSD-PE)
  • Félix Mendonça Jr (PDT-BA)
  • Pompeo de Mattos (PDT-RS)
  • Tabata Amaral (PSB-SP)
  • Lídice da Mata (PSB-BA)
  • Waldemar Oliveira (Avante-PE)
  • Marina Silva (Rede-SP)
  • Sâmia Bomfim (PSOL-SP)
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