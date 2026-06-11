Deputado Ezequiel Neiva anuncia mutirão com 10 mil exames de ressonância magnética para zerar fila de pacientes no Cone Sul

Uma parceria entre o deputado estadual Ezequiel Neiva e a prefeitura de Vilhena garantirá a realização de 10 mil exames de ressonância magnética para moradores do Cone Sul de Rondônia.

Além de Vilhena, a iniciativa beneficiará pacientes dos municípios de Colorado do Oeste, Cerejeiras, Corumbiara, Cabixi, Pimenteiras do Oeste e Chupinguaia.

O lançamento oficial do projeto acontece nesta sexta-feira, às 9 horas, no pátio da Prefeitura de Vilhena, com a presença do prefeito Delegado Flori e do secretário municipal de Saúde, Wagner Borges.

Para viabilizar a ação, Ezequiel Neiva destinou R$ 5 milhões em emenda parlamentar individual, recurso suficiente para a realização de 7.500 exames, enquanto o prefeito Flori disponibilizou contrapartida necessária para custear outros 2.500 procedimentos, totalizando 10 mil atendimentos.

Segundo o deputado, o objetivo é reduzir drasticamente a fila de espera e garantir mais agilidade no diagnóstico e tratamento dos pacientes. “Diariamente recebemos pedidos para exames de ressonância magnética em todos os municípios que visitamos. É uma demanda crescente e a fila de espera ainda é grande. Com esse investimento e a parceria da Prefeitura de Vilhena, queremos zerar a fila de pacientes do Cone Sul e oferecer mais qualidade de vida à população”, destacou Ezequiel Neiva.

O parlamentar também ressaltou a importância da parceria com a administração municipal para ampliar os investimentos na área da saúde.

De acordo com ele, o trabalho conjunto com o prefeito Delegado Flori, o secretário municipal de Saúde, Wagner Borges, e os vereadores Rose Batista da Saúde, Pedrinho Sanches e Dr. Celso tem fortalecido as ações voltadas ao atendimento da população. “Essa união de esforços tem sido fundamental para melhorar os serviços oferecidos à população. Seguimos trabalhando para garantir investimentos que realmente façam a diferença na vida das pessoas”, afirmou.

Ezequiel Neiva destacou ainda que sua atuação em Vilhena tem priorizado investimentos capazes de reduzir filas, ampliar o acesso aos serviços de saúde e melhorar a qualidade do atendimento prestado aos pacientes da rede pública. “Estamos consolidando um trabalho sério e comprometido para garantir uma saúde mais eficiente, humanizada e acessível para quem mais precisa”, assegurou o deputado.