Dr. Benedito Alves palestra sobre liderança transformadora durante Marcha dos Vereadores em Cacoal

Na manhã desta quarta-feira (10), o advogado, ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) e pré-candidato a deputado estadual pelo Republicanos, Dr. Benedito Alves, participou como palestrante da 3ª Marcha dos Vereadores de Rondônia, realizada no município de Cacoal.

O encontro, que acontece entre os dias 9 e 12 de junho, reúne vereadores, lideranças políticas e representantes do poder público de diversas regiões do estado para debater temas voltados ao fortalecimento do Poder Legislativo municipal e à melhoria da gestão pública.

Durante sua apresentação, Dr. Benedito Alves ministrou a palestra com o tema “Liderança Transformadora no Processo Legislativo”, destacando a importância de uma atuação parlamentar pautada pela ética, pelo compromisso com a população e pela busca de soluções que contribuam para o desenvolvimento dos municípios.

Ao longo da exposição, o ex-conselheiro do TCE-RO enfatizou que a liderança exercida pelos vereadores tem papel fundamental na construção de políticas públicas eficientes, na fiscalização dos atos do Executivo e na promoção do diálogo entre o poder público e a sociedade.

Com ampla experiência nas áreas jurídica e administrativa, Dr. Benedito Alves também ressaltou a necessidade de constante capacitação dos agentes políticos, defendendo que o aprimoramento técnico é essencial para a qualidade dos mandatos legislativos e para o fortalecimento das instituições democráticas.

A 3ª Marcha dos Vereadores de Rondônia segue até o dia 12 de junho com uma programação voltada à troca de experiências, qualificação dos parlamentares e debates sobre os desafios enfrentados pelos municípios rondonienses.