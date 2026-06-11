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quinta-feira, 11 de junho de 2026.

Equipe rondoniense conquista título no Norte-Nordeste de Basquete Master com apoio de Eyder Brasil

A Associação de Veterana Inspirando Vidas Através do Basquete (AVIVA) foi campeã do Campeonato de Basquete Master Norte-Nordeste 2026, realizado em Macapá, no início deste mês.

A equipe rondoniense venceu a AVABCE, do Ceará, pelo placar de 52 a 44, na categoria 30+. Para chegar até lá, contou com o apoio do deputado estadual Eyder Brasil, que custeou as passagens aéreas da delegação.

“Sou o deputado que apoia o esporte e o esportista. Essas mulheres conciliam trabalho, família e ainda encontram tempo para representar Rondônia em alto nível. Apoiar essa equipe é o mínimo que posso fazer por quem carrega o nome do nosso estado com tanto orgulho”, afirmou Eyder Brasil.

Agora a AVIVA se prepara para representar mais uma vez Rondônia no Campeonato Brasileiro de Basquete Master, em Goiânia, entre os dias 30 de outubro e 7 de novembro.

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