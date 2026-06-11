PC prende dentista por suposta transmissão de HIV a mulheres com quem manteve relacionamento em RO

A Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Porto Velho, cumpriu na quarta-feira (10) um mandado de prisão contra um investigado, profissional da área odontológica, suspeito de transmitir deliberadamente o vírus HIV a mulheres com quem manteve relacionamento.

Conforme informações divulgadas pela Polícia Civil, a medida foi decretada pelo Poder Judiciário no curso de uma investigação que apura, em tese, a prática do crime de lesão corporal de natureza gravíssima, previsto no artigo 129, § 2º, inciso II, do Código Penal. Até o momento, quatro mulheres foram identificadas como possíveis vítimas.

As apurações indicam que o investigado, mesmo tendo conhecimento de sua condição sorológica positiva, teria mantido relações sexuais consensuais sem informar adequadamente as parceiras sobre o risco de contágio. Durante a investigação, foram reunidos documentos, laudos laboratoriais, prontuários médicos e depoimentos que apontam para uma possível reiteração da conduta.

Segundo a Polícia Civil, as diligências continuam com o objetivo de esclarecer todas as circunstâncias dos fatos e verificar a eventual existência de outras vítimas.

A instituição também orienta que mulheres que tenham mantido relacionamento afetivo, íntimo ou contato sexual com o investigado e possuam informações relevantes sobre situações semelhantes procurem a unidade policial responsável pelo caso. O comparecimento de possíveis vítimas ou testemunhas é considerado fundamental para o avanço das investigações e o fortalecimento do conjunto probatório.

A Polícia Civil destacou ainda que todas as informações prestadas serão tratadas com absoluto sigilo, garantindo a preservação da identidade, da intimidade e da dignidade das pessoas envolvidas, conforme prevê a legislação vigente.

Por fim, a corporação reafirmou seu compromisso com a proteção das vítimas, a promoção da justiça e a apuração rigorosa dos fatos, permanecendo à disposição da sociedade para o recebimento de informações que possam contribuir para o esclarecimento do caso.