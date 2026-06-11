“Vamos devolver Rondônia aos rondonienses”, diz Marcos Rogério ao criticar avanço das facções

O pré-candidato ao Governo de Rondônia, Marcos Rogério (PL), voltou a manifestar preocupação com o avanço do crime organizado no estado e defendeu o fortalecimento das políticas públicas voltadas à segurança.

O senador afirmou que a população tem convivido com uma crescente sensação de insegurança diante da expansão das facções criminosas e da violência.

Segundo Marcos Rogério, a presença cada vez mais visível dessas organizações em diferentes regiões de Rondônia evidencia a necessidade de um debate aprofundado sobre o tema. O parlamentar relatou ter presenciado, durante agenda no interior do estado, marcas associadas a uma facção criminosa em uma ponte recém-inaugurada, fato que classificou como um sinal preocupante do avanço do crime organizado.

“O avanço das facções criminosas e da violência tem levado preocupação para muitas famílias em Rondônia. A sensação de insegurança cresce quando o Estado perde presença, quando falta estrutura para as forças de segurança e quando o crime começa a ocupar espaços que nunca deveriam ser perdidos”, afirmou.

Ao abordar o tema, Marcos Rogério também destacou a importância da valorização dos profissionais da segurança pública e do fortalecimento das instituições responsáveis pela proteção da população. Para ele, o enfrentamento da criminalidade passa pelo investimento em estrutura, inteligência e integração das forças policiais.

“Vamos devolver Rondônia aos rondonienses”, declarou o pré-candidato, ao defender que o combate à violência e a ampliação da sensação de segurança precisam ocupar posição central nas discussões sobre o futuro do estado.