COLUNA SOCIAL MARISA LINHARES: veja os destaques da semana em Cacoal



MIMOS DO SICOOB FRONTEIRAS

No SICOOB FRONTEIRAS na última quarta-feira, fiquei muito feliz com os mimos para curtir a COPA, que recebi do gerente EDVALDO RODRIGUES da agência em Cacoal/RO

ESTILISTA LINDA VON RONDON

Nunca foi só vestidos, porque o que vestimos é mais do que uma escolha estilística. É uma declaração, é um capítulo escrito em tecido, é a construção de sonhos que transcendem a moda e se tornam memórias eternas, afirma a renomada estilista LINDA VON RONDON de Cacoal/RO

CASA & DECORAÇÃO

Sempre atencioso, o sócio proprietário Wender Garcia da CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, está sempre à disposição dos clientes da tradicional e mais completa loja de móveis e decoração de Rondônia, com seus elegantes showrooms nos três pisos, o que possibilita uma maior exposição de seus produtos

ALEXANDER E SEU POER P30 EXCLUSIVE

Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da marca GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, o empresário Alexander Alves Guimarães de Ji-Paraná/RO, retirou seu maravilhoso GWM POER P30 Exclusive. A consultora de vendas VALÉRIA PEREIRA CRISPIM foi a responsável pela venda.

EDMILSON E SEU POER P30 EXCLUSIVE

Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da marca GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, Edmilson Felisbino e a esposa residentes em Novo Horizonte do Oeste/RO, retirou seu maravilhoso GWM POER P30 Exclusive. A consultora de vendas KAUANE ISBRECHT foi a responsável pela venda.

ALBERTO E SEU POER P30 EXCLUSIVE

Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da marca GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, o engenheiro florestal Alberto Caldeira Filho de Colorado do Oeste/RO aproveitou a OFERTA DA RONDÔNIA RURAL SHOW e retirou seu maravilhoso GWM POER P30 Exclusive. O consultor de vendas DEYWYSSON VALENTIN foi o responsável pela venda

PABLO E SEU POER P30 EXCLUSIVE

Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da marca GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, Pablo Tasinasso Jorge e a esposa residentes de Cerejeiras/RO, retiraram seu maravilhoso GWM POER P30 Exclusive. O consultor de vendas DEYWYSSON VALENTIN foi o responsável pela venda

PEDRO E SEU POER P30

Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da marca GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, Pedro Aderi Soares e a esposa retiraram seu maravilhoso GWM POER P30. O consultor de vendas ANDRÉ DOTTO PACHECO foi o responsável pela venda

BRUNO E THÂMARA COM SEU POER P30

Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da marca GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, o médico Mastologista e ginecologista Bruno Parizzi e a esposa arquiteta Thâmara Athayde retiraram seu maravilhoso GWM POER P30. O consultor de vendas ANDRÉ DOTTO PACHECO foi o responsável pela venda

CACOAL SELVA PARK – FAMÍLIA

Ontem, dia 11, desfrutei de um dia no maravilhoso CACOAL SELVA PARK em meio a natureza, com seu parque aquático, piscina de ondas, escorregadores, boia cross, piscinas infantis com brinquedos, piscinas, todas com as águas naturais do local, lanchonetes, restaurante, área de churrasco, lojas, café, lago com pedalinhos, pirarucus, salão de reuniões, hospedagem em cabanas e apartamentos, trilhas, e muito mais. E melhor ainda, em companhia de minha filha a arquiteta Bruna Linhares Travençolo Salvadori e meus netinhos Beatriz de quatro aninhos, e Lucas de cinco meses, e saboreamos um delicioso almoço no restaurante, em companhia da empresária Keren Ribeiro do CACOAL SELVA PARK



CACOAL SELVA PARK – CAFÉ

Ontem, dia 11, conheci no restaurante do CACOAL SELVA PARK um grupo de produtores e processadores de café do Equador. O objetivo da visita é conhecer a produção do café no Brasil, pois querem aprender um pouco mais do que fazemos aqui, e aí então, melhorarem o café em seu país. O grupo está sendo recepcionado pelo empresário, presidente da Associação dos Cafeicultores das Matas de Rondônia – Caferon e produtor Juan Travain de Souza do Robustas Amazônicos, que é atualmente referência mundial. Na foto o empresário Nério Bianchini de boina bege, entre os produtores de café do Equador. A empresa NÉRIO AMAZON COFFEE nasceu em CACOAL e hoje, é a maior produtora e exportadora de Robusta especial do planeta, com o terroir amazônico e o savoir-faire das Matas de Rondônia, a primeira Denominação de Origem de Robusta do mundo. Vai para a Harrods, em Londres, está em edições especiais da 3 Corações, a maior empresa de café do Brasil, chega a compradores dos Estados Unidos, Japão, Itália e de mais 15 países.