Deputada Dra. Taíssa entrega implementos agrícolas para produtores de Urupá

Os produtores rurais de Urupá serão beneficiados com novos equipamentos para o fortalecimento da agricultura familiar. No próximo dia 14 de junho, às 15h, será realizada a entrega oficial de implementos agrícolas adquiridos por meio de emenda parlamentar da deputada estadual Dra. Taíssa Sousa.

O investimento de R$ 127.199,00 possibilitou a aquisição de três tratoritos e uma carreta para microtrator, equipamentos que irão auxiliar no preparo do solo, transporte de insumos e demais atividades desenvolvidas pelos pequenos produtores da região.

A solenidade acontecerá na unidade da Emater, localizada na Rua Maracatiara, nº 3397, bairro Sumaúma, em Urupá. A expectativa é reunir agricultores, lideranças locais e representantes do setor produtivo.

Segundo a parlamentar, a iniciativa reforça o compromisso com o desenvolvimento rural e a valorização de quem trabalha no campo, garantindo mais eficiência, produtividade e melhores condições de trabalho para as famílias agricultoras do município.

A ação integra o conjunto de investimentos destinados ao fortalecimento da agricultura familiar em Rondônia, ampliando o acesso dos produtores a equipamentos e tecnologias que contribuem para o crescimento da produção rural.