Destaque Nacional: Deputado de Rondônia é o mais produtivo do Brasil

Um levantamento divulgado pela Coluna Esplanada apontou os dez deputados estaduais mais produtivos do país, com base em dados disponíveis nos sites das Assembleias Legislativas. A pesquisa considerou a produção legislativa registrada entre 2023 e 2026, incluindo projetos de lei, requerimentos, indicações, propostas de emenda, resoluções e outras proposições parlamentares.

No ranking nacional, o deputado estadual Delegado Camargo (Podemos), de Rondônia, aparece em primeiro lugar, com 8.540 produções legislativas registradas no período analisado. O resultado coloca o parlamentar rondoniense no topo da lista entre deputados estaduais de todo o Brasil, conforme os critérios adotados pela publicação.

De acordo com a Coluna Esplanada, o levantamento analisou a quantidade de iniciativas apresentadas pelos parlamentares no exercício do mandato. O critério utilizado foi o volume de proposições registradas oficialmente, sem avaliação individual do mérito, da tramitação ou do impacto de cada medida apresentada.

A posição alcançada por Delegado Camargo chama atenção para a movimentação legislativa registrada por Rondônia no cenário nacional. As produções consideradas no levantamento abrangem instrumentos utilizados no cotidiano parlamentar para propor normas, formalizar pedidos de providência, solicitar informações ao Poder Executivo e encaminhar demandas da população aos órgãos competentes.

Rodrigo Camargo Ribeiro Pinho, conhecido como Delegado Camargo, é deputado estadual por Rondônia e iniciou o mandato na Assembleia Legislativa em 2023. Antes da atuação parlamentar, construiu carreira na segurança pública como delegado da Polícia Civil de Rondônia, área em que exerceu funções ligadas à investigação, gestão e atuação operacional.

A trajetória de Camargo na segurança pública também teve reconhecimento em âmbito nacional. Em 2022, o Portal Nacional dos Delegados informou que Rodrigo Camargo integrou a lista dos melhores delegados de polícia do Brasil no Censo 2022, na categoria destaque. A publicação citou sua atuação na Polícia Civil de Rondônia e sua participação em iniciativas voltadas ao fortalecimento da segurança pública.

Na Assembleia Legislativa, as proposições apresentadas pelo parlamentar têm envolvido temas como segurança pública, saúde, educação, fiscalização da administração pública, infraestrutura, tributação, defesa de servidores públicos e políticas voltadas às pessoas com deficiência.

Com o resultado divulgado pela Coluna Esplanada, Delegado Camargo passa a figurar como o deputado estadual com maior volume de produções legislativas registradas no país no período analisado, segundo o ranking nacional publicado pelo veículo.