Em Vilhena, Ezequiel Neiva lança programa para realizar mais de 10 mil exames de ressonância magnética e zerar fila de pacientes no Cone Sul

Em um momento histórico para a saúde pública do Cone Sul de Rondônia, o deputado Ezequiel Neiva lançou oficialmente, na manhã desta sexta-feira (12), ao lado do prefeito Delegado Flori, um programa que garantirá a realização de mais de 10 mil exames de ressonância magnética para atender pacientes da região. Os exames já começaram a ser realizados.

Além de Vilhena, a iniciativa beneficiará moradores dos municípios de Colorado do Oeste, Cerejeiras, Corumbiara, Cabixi, Pimenteiras do Oeste e Chupinguaia, ampliando o acesso a um dos exames mais importantes para diagnóstico e acompanhamento de diversas doenças.

O evento contou com a presença dos prefeitos Sinésio José (Cerejeiras), Edinho da Rádio (Colorado do Oeste), Leandro da Saúde (Corumbiara) e Silvano Almeida (Cabixi), além de autoridades da área da saúde e lideranças regionais.

Para viabilizar a ação, Ezequiel Neiva destinou R$ 5 milhões por meio de emenda parlamentar individual, recurso suficiente para custear 7.500 exames. A Prefeitura de Vilhena entrou com a contrapartida necessária para a realização de outros 2.500 procedimentos, totalizando mais de 10 mil atendimentos.

Segundo o deputado, o objetivo é reduzir drasticamente a fila de espera e garantir que a população tenha acesso mais rápido aos diagnósticos.

“Sabemos que a demanda por exames de ressonância magnética cresce a cada dia e que ainda existe uma fila significativa de pacientes aguardando atendimento. Com esse investimento e a parceria da Prefeitura de Vilhena, queremos diminuir essa espera e proporcionar mais qualidade de vida à população do Cone Sul”, afirmou Ezequiel Neiva.

O parlamentar ressaltou que o principal resultado da iniciativa será o impacto direto na vida das pessoas. “Mais importante do que os números e os valores investidos é o benefício que essa ação levará aos pacientes. Estamos garantindo acesso mais rápido aos exames, permitindo diagnósticos precoces e o início dos tratamentos no momento adequado. Isso aumenta as chances de recuperação e evita o agravamento de diversas doenças”, destacou.

O prefeito Delegado Flori classificou o lançamento do programa como um marco para a saúde regional. Ele lembrou que a ressonância magnética é um exame complexo e de alto custo, o que muitas vezes obriga pacientes a se deslocarem para outras cidades em busca de atendimento.

“Este é um momento histórico para Vilhena e para todo o Cone Sul. Muitos pacientes precisavam viajar até Porto Velho para realizar esse exame. Agora, terão acesso ao atendimento mais perto de casa, com mais conforto, rapidez e dignidade”, afirmou.

O secretário municipal de Saúde, Wagner Borges, também comemorou a iniciativa e ressaltou que a ressonância magnética está entre os exames mais demandados em Rondônia.

“Estamos falando de um exame que pode custar perto de R$ 2 mil e que possui uma grande fila de espera. Esse programa representa uma resposta concreta para uma das principais necessidades da saúde pública da nossa região”, atentou.

O secretário enfatizou ainda, que a união de esforços entre o mandato do deputado Ezequiel Neiva e a Prefeitura de Vilhena, a expectativa é garantir mais agilidade nos diagnósticos, ampliar o acesso à saúde especializada e melhorar a qualidade de vida de milhares de moradores do Cone Sul de Rondônia.