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sexta-feira, 12 de junho de 2026.

Eyder Brasil homenageia cerca de 50 mulheres em Ji-Paraná em mais uma edição do Projeto Mulheres Relevantes

O evento passou por Ariquemes, Vilhena e Rolim de Moura, somando aproximadamente 400 mulheres homenageadas em todo o estado
Imagem: Divulgação

O deputado estadual Eyder Brasil realizou mais uma edição do projeto Mulheres Relevantes em Ji-Paraná.

Aproximadamente 50 mulheres foram homenageadas em reconhecimento à trajetória e contribuição de cada uma para a sociedade rondoniense.

“A mulher está em todos os espaços como nas empresas, na política, na educação, na saúde, no esporte, na religião e no voluntariado.

Esse projeto existe para mostrar que cada atuação feminina é vista e valorizada”, afirmou o deputado.

O Mulheres Relevantes já passou por Ariquemes, Vilhena e Rolim de Moura, somando aproximadamente 400 mulheres homenageadas em todo o estado.

Ji-Paraná é mais uma etapa dessa jornada, que se encerra no dia 19 de junho em Porto Velho fechando um ciclo de reconhecimento que percorreu Rondônia de ponta a ponta.

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