Ieda Chaves entrega R$ 500 mil em equipamentos agrícolas para associação em Machadinho d’Oeste

Durante agenda em Machadinho d’Oeste, no último domingo (7), a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) acompanhou a recepção de seis implementos agrícolas pela Associação de Produtores Rurais Boa Vista, com investimento de R$ 500 mil em emenda parlamentar individual.

Ao todo, seis equipamentos foram adquiridos, sendo: trator agrícola de pneus, grade aradora, distribuidor de calcário e fertilizantes, semeadora adubadora hidráulica e uma plaina agrícola. Os bens foram adquiridos por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri).

Ao comentar a destinação de recursos, a parlamentar ressaltou que, quando uma associação fortalece sua produção, toda a cadeia é beneficiada. “Aumenta a geração de renda, cresce o consumo no comércio local, há mais arrecadação de impostos e a economia se movimenta. Todos ganham, mas, principalmente, ganha o estado de Rondônia”, disse.

Ieda fez um breve discurso sobre sua trajetória, desde quando morava no Paraná, passando pela atuação como dentista, empresária, primeira-dama e agora como deputada estadual, reforçando que o seu jeito de atuar não mudou. “É essa política em que eu acredito: uma política feita para as pessoas, voltada para resultados e para o desenvolvimento das comunidades.”

Reconhecimento

O presidente da associação, Ronaldo Alves dos Santos, contou que a recepção dos equipamentos é um momento de grande alegria e gratidão para todos. “Muitas famílias vivem aqui há mais de 20 anos e nunca haviam recebido um investimento desta dimensão. Até então, não havia sequer um trator disponível para atender os produtores da comunidade”, falou ao agradecer à deputada pelo compromisso, dedicação e confiança depositada.

Balanço

Ao longo do mandato, a deputada estadual Ieda Chaves destinou quase R$ 8 milhões em recursos diretos para o suporte ao setor produtivo rondoniense. O montante foi distribuído entre aproximadamente 15 municípios, com foco no fortalecimento de associações rurais e na modernização da agricultura familiar por meio da entrega de novos equipamentos.