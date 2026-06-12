Por iniciativa de Cássio Gois, Terra Indígena Roosevelt recebe primeira capacitação da Escola do Legislativo de Rondônia

Pela primeira vez, a Escola do Legislativo de Rondônia (Elero) realizou uma capacitação dentro de uma comunidade indígena, levando conhecimento, inclusão digital e novas oportunidades aos povos originários do estado. A iniciativa aconteceu por solicitação do deputado estadual Cássio Gois, em parceria com lideranças locais.

O curso de Edição de Vídeo em Celular, ministrado pelo professor Alexandre Badra, foi realizado nos dias 9 e 10 de junho, na Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental e Médio Sertanista Benedito Brígido da Silva, localizada na Terra Indígena Roosevelt, Km 88, zona rural de Espigão do Oeste (RO).

A capacitação reuniu cerca de 32 indígenas, entre jovens da própria comunidade e participantes de aldeias vizinhas, que aprenderam técnicas de gravação, edição e produção de conteúdo utilizando apenas o celular.

O curso foi resultado de uma parceria entre a Escola do Legislativo de Rondônia, o deputado estadual Cássio Gois, o vereador Amilton Alves e a Prefeitura de Espigão do Oeste.

Além de promover a inclusão digital, a iniciativa permitiu que os participantes desenvolvessem habilidades voltadas à comunicação e à produção audiovisual, ampliando oportunidades profissionais e fortalecendo a valorização da cultura indígena. Com as ferramentas aprendidas durante a capacitação, os próprios moradores passam a ter condições de registrar e compartilhar suas histórias, tradições, projetos e a realidade vivida em suas comunidades.

O diretor da Escola do Legislativo de Rondônia (Elero), Welys de Assis, destacou a satisfação de levar, pela primeira vez, uma capacitação da instituição para dentro de uma comunidade indígena e agradeceu aos parceiros que contribuíram para a realização da ação.

“Para nós, da Escola do Legislativo, é uma grande satisfação estar na Terra Indígena Roosevelt, levando conhecimento e oportunidades para a comunidade. Quero agradecer ao deputado estadual Cássio Gois pelo convite e pela parceria, ao presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano, pelo apoio constante às ações da Elero, e ao vereador Amilton Alves por colaborar para que esse projeto chegasse até aqui. É gratificante ver o interesse dos participantes e acompanhar o aprendizado da comunidade. A Escola do Legislativo tem o compromisso de estar presente nos 52 municípios de Rondônia, promovendo capacitação, cidadania e mais oportunidades para a população”, afirmou Welys de Assis.

Entre os participantes, o aluno Kelvin Axumaim Cinta Larga destacou a importância da capacitação para os jovens indígenas e o fortalecimento da comunicação dentro da comunidade.

“Estou muito feliz em participar desse curso. Acho muito importante para nós e estamos aprendendo cada vez mais. Queremos aprender a produzir nossos próprios vídeos e mostrar nosso trabalho, nossa cultura e nossa realidade para todo o mundo”, relatou.

Para o deputado Cássio Gois, investir em qualificação é uma forma de garantir mais oportunidades e inclusão para todos os rondonienses.

“Nosso compromisso é levar conhecimento e oportunidades para todas as regiões de Rondônia. Quando proporcionamos acesso à tecnologia e à qualificação profissional dentro das comunidades indígenas, estamos contribuindo para a inclusão, para a geração de novas perspectivas e para que esses jovens possam contar suas próprias histórias, mostrar sua cultura e conquistar novas oportunidades através da comunicação digital”, destacou o parlamentar.

O encerramento do curso aconteceu nesta quarta-feira (11), com grande participação da comunidade e avaliação positiva dos alunos. A iniciativa marcou um momento histórico para a Escola do Legislativo de Rondônia, que levou pela primeira vez uma formação profissional diretamente a uma comunidade indígena, reforçando o compromisso com a democratização do conhecimento, a inclusão social e a valorização dos povos originários do estado.