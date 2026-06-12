Roni Freitas retorna à Expocol 2026 e reafirma sua paixão pela comunicação no agronegócio

A comunicação sempre foi muito mais do que uma profissão para Roni Freitas.

Ao longo de sua trajetória no rádio e nos grandes eventos do agronegócio de Rondônia, ele construiu uma carreira marcada pela dedicação, profissionalismo e amor pela arte de comunicar.

Os primeiros passos na comunicação aconteceram em Vilhena, cidade onde iniciou sua atuação no rádio. Mais tarde, seguiu para Colorado do Oeste, município que se tornou um marco importante em sua história profissional.

Foi ali que surgiu uma das oportunidades mais significativas de sua carreira: atuar como locutor comercial da Associação dos Criadores de Colorado do Oeste (ASCCOL), entidade responsável pela realização da Expocol.

Desde 2007, Roni empresta sua voz, seu talento e sua experiência a uma das maiores e mais tradicionais feiras agropecuárias de Rondônia. Durante as noites de programação da Expocol, sua atuação vai além da locução. Por meio de seu trabalho, patrocinadores, parceiros, autoridades, instituições e apoiadores recebem o reconhecimento merecido pela contribuição ao sucesso do evento.

Reconhecida como a maior feira do agronegócio do Cone Sul de Rondônia, a Expocol consolidou-se como uma referência nacional ao sediar um dos mais importantes concursos leiteiros da Região Norte do Brasil.

O evento desempenha papel fundamental no fortalecimento da economia regional, na valorização do setor produtivo e na promoção do desenvolvimento, reunindo produtores rurais, empresários, expositores e milhares de visitantes todos os anos.

Para Roni Freitas, fazer parte dessa história representa uma grande honra. Após dois anos afastado da locução oficial do evento, em 2024 e 2025, ele retorna à Expocol em 2026 com sentimento de gratidão à diretoria da Associação dos Criadores de Colorado do Oeste e, em especial, ao presidente Ênio Milani, pela confiança renovada em seu trabalho.

“Voltar à Expocol é motivo de muita alegria e gratidão. Tenho um carinho especial por essa feira, que acompanha minha trajetória profissional há quase duas décadas. É uma satisfação poder contribuir novamente com um evento tão importante para o agronegócio e para o desenvolvimento da nossa região”, destaca o comunicador.

Com compromisso, dedicação e paixão pela comunicação, Roni segue contribuindo para o fortalecimento da Expocol, dando voz aos patrocinadores, valorizando o poder público e reconhecendo todos aqueles que unem esforços para transformar a feira em um dos maiores símbolos do agronegócio rondoniense.

Mais do que uma função, ser locutor da Expocol representa uma honra, um privilégio e uma grande responsabilidade. Um papel que Roni Freitas desempenha com orgulho, ajudando a contar a história de um evento que impulsiona o crescimento econômico e social de toda a região.