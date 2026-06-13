EXPOCOL: adolescente ganha segundo bingo da feira em Colorado

O segundo bingo realizado na 38ª Expocol, na noite desta sexta-feira (12), saiu para um morador local de apenas 13 anos.

O estudante do 8º ano, Adryan Emmanoel, foi o vencedor da rodada que清 conferiu o prêmio principal da noite no Parque de Exposições.

O adolescente acompanhava a programação do evento cultural e agropecuário junto com a mãe, Edivania Martins, no momento do sorteio.

De acordo com o jovem ganhador, o prêmio de R$ 10 mil reais recebido da organização do evento será integralmente compartilhado com a mãe.

O bingo é uma das atrações mais tradicionais da Expocol, atraindo milhares de pessoas ao parque todas as noites.

As rodadas de sorteios seguem na programação do evento, que se estende até o próximo domingo com rodeios, exposições e shows musicais.