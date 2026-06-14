Rosangela Donadon anuncia 100 mil mudas de café e calcário em encontro de produtores rurais de Chupinguaia

A deputada estadual Rosangela Donadon (PRD) anunciou, durante o 2º Encontro dos Produtores Rurais de Chupinguaia, a destinação de recursos para a aquisição de 100 mil mudas de café clonal e calcário, investimento que irá beneficiar produtores rurais do município e fortalecer a agricultura local.

O anúncio foi realizado durante o evento promovido pela Prefeitura de Chupinguaia, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (Semagri), que reuniu produtores, lideranças e representantes do setor agropecuário para debater o desenvolvimento do campo e apresentar novas oportunidades para o setor.

Ao anunciar os recursos, Rosangela Donadon destacou que o investimento contribuirá para a ampliação da produção cafeeira e para a melhoria da fertilidade do solo, gerando mais produtividade, renda e desenvolvimento para as famílias rurais do município. “A agricultura é uma das principais forças da nossa economia. Nosso trabalho é buscar recursos e investimentos que cheguem diretamente ao produtor, fortalecendo a produção e melhorando a qualidade de vida das famílias que vivem no campo”, afirmou a deputada.

Rosangela Donadon agradeceu ao vice-prefeito e secretário municipal de Agricultura, Eliezer Rosa do Paraíso, pelo convite para participar do encontro, destacando a importância da iniciativa para o fortalecimento do setor produtivo rural.

A parlamentar também agradeceu ao prefeito Wesley Araújo pela parceria e pelo compromisso com o desenvolvimento de Chupinguaia, além de reconhecer o apoio do governador de Rondônia, Marcos Rocha, que tem contribuído para o atendimento das demandas apresentadas por seu mandato.

A deputada reafirmou seu compromisso de continuar trabalhando pela destinação de recursos e investimentos que fortaleçam a agricultura, gerem oportunidades e promovam o desenvolvimento rural em Chupinguaia e em todo o estado de Rondônia.