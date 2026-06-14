Samuel Costa chama promessa de Marcos Rogério de “fantasia eleitoral” e propõe valorização real da segurança pública

Durante entrevista concedida no último sábado (13) à Rádio Nova Jaru 94.1 FM, em conversa com o radialista André Nike, o pré-candidato ao Governo de Rondônia Samuel Costa (PSB) fez duras críticas às declarações do senador Marcos Rogério sobre a valorização salarial das forças de segurança pública no estado.

Segundo Costa, a promessa de estabelecer um salário mínimo de R$ 12.143,56 para policiais militares não teria respaldo na realidade orçamentária de Rondônia. “Marcos Rogério mente quando diz que vai pagar esse valor. Como acreditar em um político que vota contra o trabalhador e que recentemente assinou uma PEC defendendo a escala 7×0? Sempre foi inimigo de quem trabalha de verdade”, afirmou.

O pré-candidato também comentou a repercussão de um banner divulgado nas redes sociais com a proposta salarial. De acordo com Costa, até mesmo o comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia, coronel Glauber Souto, teria compartilhado a peça publicitária em suas redes sociais, mas posteriormente a removido. “Subestimaram a inteligência dos policiais, especialmente das praças, acreditando que todos iriam aceitar uma promessa sem qualquer análise sobre sua viabilidade. Quando perceberam a reação negativa, o banner acabou sendo apagado”, declarou.

Em sua fala, Samuel Costa questionou a viabilidade financeira da proposta e sustentou que o Estado enfrenta limitações para ampliar despesas permanentes sem apoio da União. “Não conhece sequer o orçamento do Estado. Sem ajuda do governo federal, não vai ter dinheiro nem para contratar novos policiais”, disse.

Ao apresentar suas próprias propostas para a segurança pública, o pré-candidato afirmou que pretende instituir uma gratificação de R$ 1.980 para todos os profissionais que estiverem atuando nas ruas, além de garantir promoções na carreira e realizar concurso público para a contratação de 3 mil novos agentes da segurança.

“Não vou brincar com o sentimento das pessoas. Na segurança pública vou garantir uma gratificação de R$ 1.980 para todos que estiverem na rua cumprindo o seu papel e assegurar as promoções e concurso para 3 mil novos profissionais da segurança pública”, declarou.

A entrevista teve ampla repercussão na região central de Rondônia e intensificou o debate sobre financiamento, valorização profissional e políticas públicas voltadas à segurança pública no Estado, colocando em evidência diferentes propostas para o futuro das forças policiais rondonienses.