Deputada Dra. Taíssa participa de agenda com senador Marcos Rogério e lideranças em Guajará-Mirim

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa participou, nesta semana, de uma série de visitas em Guajará-Mirim ao lado do senador Marcos Rogério e do deputado federal Coronel Chrisóstomo. A agenda teve como objetivo ouvir as demandas da população, fortalecer o diálogo com diversos segmentos da sociedade e buscar soluções para os desafios enfrentados pela região.

Durante a programação, as autoridades visitaram a MS Distribuidora, onde conversaram com representantes e colaboradores da empresa sobre o cenário econômico local, geração de empregos e desenvolvimento regional. A comitiva também esteve com comerciantes e mototaxistas, ouvindo de perto as reivindicações e necessidades de quem contribui diariamente para o crescimento do município.

As visitas permitiram um contato direto com trabalhadores, empreendedores e profissionais que enfrentam os desafios da rotina e que possuem demandas importantes relacionadas à infraestrutura, incentivo ao comércio, mobilidade urbana e fortalecimento da economia local.

Para a deputada Dra. Taíssa, a aproximação com a população é essencial para a construção de políticas públicas mais eficazes. “Estar presente, ouvir as pessoas e entender a realidade de cada setor é fundamental para que possamos buscar soluções concretas e defender os interesses da nossa população”, destacou.

A parlamentar ressaltou ainda a importância da união entre as lideranças estaduais e federais para garantir investimentos e avanços para Guajará-Mirim e toda a região da Pérola do Mamoré. “Seguimos trabalhando em parceria para levar melhorias à população, porque é o recurso do povo, voltando para o povo”, afirmou.