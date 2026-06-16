R$ 120 mil destinados por Delegado Lucas são liberados para reforma da UBS do Setor 4 em Buritis

A reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Setor 4, em Buritis, já conta com os recursos necessários para sair do papel. O valor de R$ 120 mil, proveniente de emenda parlamentar do deputado estadual Delegado Lucas (PP), viabilizada em parceria com o vereador Ivan da Farmácia (PP), foi creditado na conta da Prefeitura essa semana e está disponível para o início das obras.

A chegada do recurso representa um passo importante para o fortalecimento da saúde pública no município. A verba será destinada à reforma e ampliação da unidade, com o objetivo de melhorar a infraestrutura do espaço, ampliar a capacidade de atendimento e proporcionar mais conforto e segurança para pacientes e profissionais de saúde.

A conquista é resultado da articulação entre o deputado Delegado Lucas e o vereador Ivan da Farmácia, que identificaram a necessidade urgente de melhorias na unidade do Setor 4. “Estamos direcionando recursos para onde há necessidade real, fortalecendo a rede pública e contribuindo para um atendimento mais humano à população de Buritis”, destacou o deputado.

A UBS do Setor 4 atende moradores do bairro e de regiões vizinhas, desempenhando papel fundamental na atenção básica à saúde. Além de ampliar a qualidade do atendimento prestado à população, a reforma contribuirá para desafogar a demanda do Hospital Regional de Buritis, uma vez que unidades básicas mais estruturadas conseguem resolver uma parcela significativa dos atendimentos de menor complexidade, reduzindo a procura por serviços hospitalares.

O investimento integra uma série de ações voltadas ao fortalecimento da saúde do município, reafirmando o compromisso do deputado Delegado Lucas com as demandas prioritárias da população.