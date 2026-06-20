Após anos sem representação, Cone Sul volta a sonhar com uma voz própria em Brasília

A região do Cone Sul de Rondônia, responsável por uma parcela significativa da produção agrícola e do desenvolvimento econômico do Estado, pode voltar a ter um representante legítimo em Brasília após anos sem uma voz própria na Câmara Federal.

Servidor da Justiça do Trabalho há quase 20 anos, professor universitário, especialista em Direito do Trabalho, Direito Administrativo e Gestão Pública, Ederson Deiró anunciou sua pré-candidatura a deputado federal com o compromisso de defender os interesses de Rondônia e lutar por mais investimentos para os municípios do interior.

Morador de Vilhena desde a infância, Deiró conhece de perto os desafios enfrentados pela população e afirma que chegou o momento de a região recuperar sua força política em nível nacional.

Ao longo de sua trajetória no serviço público, participou de ações que contribuíram para importantes conquistas sociais, educacionais e de saúde para a população, sempre pautando sua atuação pelo diálogo, pela responsabilidade e pela busca de resultados concretos.

A pré-candidatura ganha relevância por representar a possibilidade de o Cone Sul voltar a ter protagonismo político e uma voz ativa na defesa dos interesses da região dentro do Congresso Nacional.

“Não quero ser apenas mais um deputado. Quero ser um instrumento da população de Rondônia em Brasília, defendendo os interesses do nosso povo e trabalhando para trazer resultados concretos para o Estado”, afirma Ederson Deiró.

Com experiência, conhecimento da realidade local e uma trajetória construída no serviço público, Ederson Deiró surge como um dos nomes que prometem movimentar o cenário político rondoniense nas eleições de 2026.

Rondônia terá um representante de verdade.