Audiência sobre zoneamento termina com plenário esvaziado, protestos de produtores e reação de Marcos Rogério

A audiência pública realizada nesta quinta-feira, 18, na Assembleia Legislativa de Rondônia para discutir a atualização do Zoneamento Socioeconômico-Ecológico terminou sob forte reação de produtores rurais e lideranças do setor produtivo diante do esvaziamento do plenário ao longo das falas de quem aguardava espaço para relatar a realidade do campo.

O encontro reuniu parlamentares, entidades, produtores e representantes do Ministério Público de Rondônia, Procuradoria-Geral do Estado, Sedam, OAB-RO e Defensoria Pública para tratar de uma pauta com influência direta sobre produção rural, segurança jurídica, uso do solo e desenvolvimento regional.

Depois das exposições iniciais, produtores que aguardavam o momento de fala passaram a denunciar que parte das autoridades havia deixado o auditório antes do encerramento. A reação foi registrada no próprio plenário, quando uma participante resumiu o sentimento de frustração ao dizer que, depois de horas ouvindo deputados e representantes do Ministério Público, quem estava ali para relatar a realidade do setor rural ficou sem escuta. Na mesma fala, ela associou o vazio no auditório à perda de confiança da população na política.

Foi nesse ambiente que a permanência de Marcos Rogério ganhou importância política na audiência. Em fala no evento, o senador afirmou que tinha outros compromissos no dia, mas decidiu deixar a agenda em segundo plano para acompanhar a discussão até o fim. “Eu desmarquei a minha agenda inteira porque o meu compromisso não é com o relógio ou com a vaidade, é com o rondoniense que está aqui clamando por socorro. Um líder de verdade é aquele que senta e escuta”, afirmou.

A posição foi reforçada no plenário por outras manifestações. O prefeito de Candeias do Jamari, Lindomar Garçom, registrou ao microfone que o senador Marcos Rogério seguia no local “até no finalzinho” ouvindo os participantes. Em seguida, um produtor rural destacou, também ao microfone, o fato de o senador ainda permanecer no auditório acompanhando os depoimentos, em contraste com a saída de outras autoridades antes do encerramento.

O episódio ampliou a tensão em torno de uma pauta já sensível para o setor produtivo. O zoneamento é tratado em Rondônia como uma das bases para definir o que pode ser produzido, onde se pode investir e quais áreas permanecem submetidas a restrições. Por isso, o esvaziamento da audiência foi interpretado por parte dos produtores como sinal de indiferença diante de um tema que afeta diretamente a vida econômica de milhares de famílias.