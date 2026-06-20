PRF apreende revólver, munições e droga durante fiscalização na BR-174 em Vilhena

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu, na última quinta-feira (18), um revólver calibre .38, 50 munições e uma pequena porção de substância análoga à maconha durante uma fiscalização de trânsito realizada no km 40 da BR-174, em Vilhena.

Durante a abordagem a uma caminhonete ocupada por dois homens, os policiais perceberam um forte odor característico de entorpecentes vindo do interior do veículo.

Ao serem questionados, o passageiro informou ser usuário de drogas e admitiu portar uma pequena quantidade da substância.

Na sequência, os agentes indagaram os ocupantes sobre a existência de outros materiais ilícitos no automóvel. Nesse momento, o condutor revelou que transportava um revólver calibre .38 e 50 munições intactas, acondicionados dentro de uma mochila.

Diante da situação, o motorista recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, crime previsto no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003).

Já o passageiro foi responsabilizado por porte de droga para consumo pessoal, conforme o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Por se tratar de infração de menor potencial ofensivo, ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado, comprometendo-se a comparecer em juízo quando solicitado.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Vilhena para a adoção das medidas cabíveis.