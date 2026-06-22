Adolescente morre após atendimento em unidade de saúde de Colorado; família cobra esclarecimentos

Um adolescente de 16 anos morreu na madrugada de sábado (20) após receber atendimento em uma unidade de pronto atendimento de Colorado do Oeste.

O jovem havia procurado assistência médica devido a uma forte dor de cabeça que persistia havia cerca de dois dias.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia , o paciente deu entrada na unidade na noite anterior ao óbito, apresentando quadro de cefaleia intensa.

Durante a triagem, foram registrados sinais vitais alterados, incluindo pressão arterial elevada e frequência cardíaca abaixo do esperado. Não havia registro de alergias medicamentosas relatadas.

Ao longo da madrugada, o estado de saúde do adolescente apresentou piora repentina, evoluindo para uma parada cardiorrespiratória (PCR). A equipe de plantão realizou procedimentos de reanimação cardiopulmonar (RCP), administração de medicamentos e intubação orotraqueal, seguindo os protocolos de emergência.

Apesar das tentativas de estabilização, não houve retorno dos sinais vitais, e o óbito foi declarado pela equipe médica às 3h16.

O corpo foi encaminhado para Vilhena, onde será submetido a exames periciais. A necropsia deverá auxiliar na identificação da causa da morte.

Até o momento, não há laudo conclusivo apontando o que provocou o óbito.

Abalada com a perda, a família do adolescente pede esclarecimentos sobre as circunstâncias do atendimento e a evolução do quadro clínico, além de questionar a medicação administrada durante os procedimentos realizados na unidade de saúde.

Ainda conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Secretaria Municipal de Saúde de Colorado do Oeste deverá se manifestar oficialmente sobre o caso nesta segunda-feira (22), por meio de seus canais institucionais.