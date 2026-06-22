Eyder Brasil encerra ciclo do Projeto Mulheres Relevantes em Porto Velho com quase 100 homenageadas

A última edição do projeto Mulheres Relevantes aconteceu em Porto Velho e foi marcada pela emoção de quem esteve presente. Quase 100 mulheres da capital foram homenageadas na Igreja Wesleyana Nova Floresta, em um evento que reuniu empreendedoras, médicas, advogadas, professoras, jornalistas e profissionais de diferentes áreas que, cada uma ao seu modo, constroem uma Rondônia melhor.

O projeto percorreu o estado de ponta a ponta. Ariquemes, Vilhena, Rolim de Moura e Ji-Paraná receberam edições anteriores e Porto Velho fechou esse ciclo. Ao todo, quase 400 mulheres rondonienses foram homenageadas, reconhecidas e celebradas pelo deputado estadual Eyder Brasil ao longo dessa jornada.

“Temos projetos e ações voltadas para a mulher rondoniense como a aprovação da lei que garante spray de defesa pessoal para mulheres em situação de risco, destinamos emendas para projetos como o Ação Mulher em Ariquemes, e o Mulheres Relevantes nasceu desse mesmo propósito: reconhecer histórias de força, coragem e dedicação que transformam nossas cidades todos os dias”, afirmou Eyder Brasil.

Texto e foto: Assessoria parlamentar