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segunda-feira, 22 de junho de 2026.

Eyder Brasil encerra ciclo do Projeto Mulheres Relevantes em Porto Velho com quase 100 homenageadas

Evento realizado na Igreja Wesleyana Nova Floresta celebrou mulheres de diferentes áreas que fazem a diferença na capital

A última edição do projeto Mulheres Relevantes aconteceu em Porto Velho e foi marcada pela emoção de quem esteve presente. Quase 100 mulheres da capital foram homenageadas na Igreja Wesleyana Nova Floresta, em um evento que reuniu empreendedoras, médicas, advogadas, professoras, jornalistas e profissionais de diferentes áreas que, cada uma ao seu modo, constroem uma Rondônia melhor.

O projeto percorreu o estado de ponta a ponta. Ariquemes, Vilhena, Rolim de Moura e Ji-Paraná receberam edições anteriores e Porto Velho fechou esse ciclo. Ao todo, quase 400 mulheres rondonienses foram homenageadas, reconhecidas e celebradas pelo deputado estadual Eyder Brasil ao longo dessa jornada.

“Temos projetos e ações voltadas para a mulher rondoniense como a aprovação da lei que garante spray de defesa pessoal para mulheres em situação de risco, destinamos emendas para projetos como o Ação Mulher em Ariquemes, e o Mulheres Relevantes nasceu desse mesmo propósito: reconhecer histórias de força, coragem e dedicação que transformam nossas cidades todos os dias”, afirmou Eyder Brasil.

Texto e foto: Assessoria parlamentar

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