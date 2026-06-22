Ieda Chaves entrega implementos à Arglec e fortalece a produção rural de Porto Velho

Seis novos implementos agrícolas vão auxiliar pequenos produtores da zona rural de Porto Velho. Neste domingo (21), a deputada Ieda Chaves (União Brasil) esteve na sede da Associação Rural da Gleba Cuniã (Arglec), localizada na BR-39, KM 17 lado direito, sentido Humaitá-AM. O investimento foi de R$ 165 mil via Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri).

A parlamentar informou que, por meio de sua emenda parlamentar, foram entregues uma grade niveladora, uma plantadeira de mandioca de duas linhas, um cultivador, um pulverizador agrícola, um arrancador de mandioca e um arador de aiveca. Ela reforçou o compromisso com o fortalecimento do setor produtivo de Rondônia e ressaltou a relevância do apoio às associações rurais.

“É assim que eu acredito no futuro e na prosperidade do nosso município. Tudo começa aqui. É daqui que sai o alimento que chega à mesa das pessoas. Além do ar que respiramos e da água que bebemos, o que mais precisamos é de alimento. E quem produz esse alimento está justamente na agricultura familiar. Os grandes produtores têm um papel importante, produzem soja, milho, carne e ajudam a movimentar a economia de Rondônia. Mas nós também precisamos de vocês”, disse Ieda Chaves.

A deputada também falou sobre evasão rural. De acordo com ela, cada vez mais as pessoas estão deixando o campo e migrando para os grandes centros urbanos. “Quando chegam lá, encontram falta de emprego, de moradia digna e de oportunidades. Por isso, precisamos criar condições para que as famílias permaneçam no campo com dignidade. Sabemos que muita coisa já avançou. Mas, para produzir com qualidade, é preciso incentivo. E esse incentivo precisa vir do poder público”, acrescentou Ieda Chaves.

Ampliação da produção

O presidente da Arglec, Francisco Passos, fez um agradecimento especial pelos implementos e disse que já estão fazendo a diferença. “Todos nós estamos alegres e satisfeitos, porque esses equipamentos vão proporcionar uma nova produção, com mais qualidade, eu acredito. Vamos fazer com que tudo isso seja bem executado. É disso que precisamos: de pessoas como a deputada, que tem contribuído por meio de emendas para a Associação”, falou.

Passos esclareceu ainda que “o trabalho manual não rende de forma satisfatória e que é preciso mecanização para ampliar a produção e aumentar os ganhos”.

De acordo com os produtores, os implementos vão auxiliar no aumento da produção, pois existem áreas preparadas para o plantio. “Não apenas no nosso projeto de mandioca, mas também no plantio de melancia, que já está sendo iniciado com o apoio desses maquinários. Esses equipamentos trazem condições para alcançarmos resultados muito positivos e, com certeza, beneficiarão todos os agricultores da região”, completou Passos.

Balanço

O mandato de Ieda Chaves atende, essencialmente, entidades de diversas áreas: causa animal, idosos, mulheres empreendedoras, artesanato, feiras de empreendedorismo feminino. No setor produtivo, a atuação não se limitou a Porto Velho. As ações ocorreram em 32 dos 52 municípios de Rondônia, com investimento de cerca de R$ 8 milhões no fortalecimento das associações.