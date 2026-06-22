Rosangela Donadon destina R$ 150 mil para aquisição de tubos Armco em Colorado

A deputada estadual Rosangela Donadon (PRD) destinou R$ 150 mil para a aquisição de tubos Armco em Colorado do Oeste e apresentou indicação ao Governo de Rondônia, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), para viabilizar o investimento no município.

A ação atende a um pedido do vereador Baiano Leiteiro, que apresentou à parlamentar a necessidade de reforçar a infraestrutura de drenagem em diversos pontos da cidade e da zona rural, garantindo melhores condições de tráfego para moradores e produtores.

Os recursos serão utilizados na aquisição de tubos Armco destinados à construção e recuperação de bueiros e galerias pluviais, estruturas fundamentais para o escoamento adequado das águas e para a preservação das estradas, especialmente durante o período chuvoso.

A melhoria da infraestrutura contribuirá para reduzir problemas como alagamentos, erosões e interrupções do tráfego em estradas vicinais e acessos rurais, beneficiando diretamente o transporte escolar, o deslocamento da população e o escoamento da produção agropecuária, principal atividade econômica da região.

Rosangela Donadon agradeceu ao governador coronel Marcos Rocha pela parceria com os municípios rondonienses e destacou que investimentos em infraestrutura são essenciais para promover o desenvolvimento regional, fortalecer a economia local e garantir mais qualidade de vida à população de Colorado do Oeste.