Senador Bagattoli já destinou mais de R$ 58 milhões em maquinários e implementos agrícolas em RO

Mais de R$ 58 milhões. Esse é o valor já investido pelo senador Jaime Bagattoli (PL) no pequeno produtor e na agricultura familiar de Rondônia

Os valores permitiram, por exemplo, a entrega de maquinários, implementos agrícolas, além de levar capacitação técnica por meio do Projeto Força do Campo, de iniciativa do Instituto Federal de Rondônia (Ifro).

A estratégia desenvolvida por Bagattoli foca em duas frentes. A primeira é atender associações e cooperativas rurais com maquinários, implementos e assistência técnica. Já a segunda consiste em entregar maquinário pesado e específico às secretarias municipais de Agricultura. O objetivo é que os equipamentos auxiliem tanto o pequeno produtor quanto às ações de recuperação de linhas vicinais que contribuem bastante para o escoamento da produção.

“O pequeno produtor de Rondônia tem necessidades de todo porte e tenho a satisfação de ter incluído a agricultura familiar nas nossas emendas. Já destinamos dezenas de maquinários e implementos agrícolas aos municípios, a associações e a cooperativas rurais, além de investir na assistência e apoio técnico ao produtor. É recurso público voltando ao campo da melhor forma possível, melhorando o dia a dia dos pequenos produtores e atuando na ponta para otimizar a nossa produção de alimentos”, afirma o senador.

REGIÕES ATENDIDAS

Os recursos já atenderam todas as regiões de Rondônia. No Norte do Estado e Região de Fronteira, a chamada nova fronteira agrícola, Bagattoli já aplicou mais de R$ 9 milhões.

No Vale do Jamari, os investimentos passam dos R$ 8 milhões. Já na Região Central e Vale do Guaporé, um dos grandes polos na produção de alimentos, os valores chegam perto dos R$ 13 milhões.

Por fim, na Zona da Mata e Região do Café, os investimentos passam dos R$ 16 milhões. O mesmo acontece nos municípios que integram o Cone Sul de Rondônia que, juntos, somam R$ 11 milhões em maquinários, implementos e capacitação.