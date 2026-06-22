Vilhena recebe evento gratuito voltado à formação de novas lideranças políticas para as eleições de 2026

O auditório da Câmara Municipal de Vereadores de Vilhena será palco, no próximo dia 22 de junho, do evento “PreparAção – Lideranças do Futuro”, iniciativa voltada à formação, capacitação e desenvolvimento de lideranças interessadas em compreender os desafios e as perspectivas do cenário político-eleitoral de 2026. Com entrada gratuita, a programação terá início às 18h30 e contará com a participação de especialistas de Brasília nas áreas de política, comunicação e estratégia eleitoral.

Promovido pela Faculdade Republicana (FRB) e pelo partido Republicanos, com apoio institucional da Câmara Municipal de Vilhena, o encontro tem como objetivo proporcionar conhecimento técnico e estratégico a jovens, lideranças comunitárias, profissionais e cidadãos interessados em ampliar sua compreensão sobre o funcionamento da política e dos processos eleitorais.

A programação será aberta com a palestra “Juventude em Ação: Engajamento e Transformação Política”, ministrada por Wallacy Rocha, secretário nacional do Jovens Republicanos. A apresentação abordará o papel da juventude na construção de novos espaços de participação política e cidadã.

Na sequência, a jornalista e mestranda em Comunicação Fernanda Lambach conduzirá o painel “Gestão de Crises e Reputação”, tratando da construção e preservação da imagem pública em um contexto marcado pela intensa circulação de informações e pela influência das plataformas digitais.

Encerrando o ciclo de palestras, o cientista político Fábio Vidal apresentará o painel “Olhar 2026: Cenários e Tendências Eleitorais”, trazendo análises sobre o comportamento do eleitorado, tendências políticas e os fatores que poderão influenciar as próximas eleições.

Além das palestras, o evento contará com espaço para interação entre os participantes, perguntas ao público e debates sobre os temas abordados ao longo da noite.

Os organizadores destacam que a proposta é contribuir para a formação de lideranças preparadas para atuar de forma qualificada nos espaços de representação política, fortalecendo o debate democrático e a participação cidadã.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas presencialmente ou por meio da plataforma Even3.

Serviço

Evento: PreparAção – Lideranças do Futuro

Data: 22 de junho

Horário: A partir das 18h30

Local: Auditório da Câmara Municipal de Vereadores de Vilhena

Entrada: Gratuita

Inscrições: https://www.even3.com.br/vilhena-754139