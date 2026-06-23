Copa Fan Fest: FIMCA transmite partida entre Brasil e Escócia em Porto Velho

A Copa Fan Fest promete mais uma noite de grande movimentação nesta quarta-feira (24), com a transmissão de às 18h (horário de Rondônia), na estrutura montada na FIMCA, em Porto Velho.

Considerado um dos confrontos mais importantes da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, o jogo deve reunir milhares de torcedores em um ambiente preparado para toda a família, com telão de alta definição, praça de alimentação, espaço de convivência, segurança e uma programação diversificada. Além de acompanhar a Seleção Brasileira, o público também prestigia um dos maiores campeonatos de futsal da região, que reúne mais de 90 equipes masculinas e femininas.

Com entrada gratuita, mediante emissão antecipada de ingresso pela plataforma Sympla nos jogos do Brasil, a Copa Fan Fest se consolida como um dos principais eventos populares de Porto Velho durante o Mundial, unindo esporte, lazer, entretenimento, ações solidárias e geração de oportunidades para a economia local.