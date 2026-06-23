Deputado Alex Redano propõe audiência pública para debater direitos das pessoas com deficiência em Rondônia

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos), presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, realizará no próximo dia 26 de junho, às 9 horas, uma audiência pública para discutir os direitos das pessoas com deficiência e o fortalecimento das políticas públicas de inclusão no estado.

O evento acontecerá no plenário da Assembleia Legislativa e reunirá representantes de entidades, associações, órgãos públicos, profissionais da área, familiares e pessoas com deficiência, criando um espaço de diálogo para a construção de propostas e soluções voltadas à garantia de direitos e à promoção da acessibilidade.

A audiência é resultado de um trabalho desenvolvido ao longo dos últimos dois anos pela equipe do gabinete parlamentar, período em que foram realizados levantamentos, estudos e reuniões para identificar os principais desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência em Rondônia.

Durante o encontro, será apresentado um diagnóstico detalhado da realidade vivida por esse público, contendo informações que poderão subsidiar a criação e o aperfeiçoamento de políticas públicas em diversas áreas, como saúde, educação, assistência social, mobilidade urbana e mercado de trabalho.

Segundo Alex Redano, a audiência pública será um momento importante para ouvir a sociedade e ampliar o debate sobre inclusão.

“Nosso objetivo é garantir que as pessoas com deficiência tenham voz e participação ativa na construção das políticas públicas. Queremos ouvir as demandas, conhecer as dificuldades enfrentadas no dia a dia e buscar, de forma conjunta, caminhos que promovam mais dignidade, respeito e oportunidades para todos”, destacou o parlamentar.

A iniciativa reforça o compromisso do deputado com a defesa dos direitos das pessoas com deficiência e com a construção de uma sociedade mais acessível e inclusiva. A participação é aberta ao público.