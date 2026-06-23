Homem é acusado de ameaçar ex-companheira, maltratar cachorro e agredir pessoas em estabelecimentos de Vilhena

A Polícia Militar registrou duas ocorrências distintas envolvendo o mesmo suspeito em Vilhena.

Os casos incluem denúncias de violência doméstica, ameaças, danos ao patrimônio, maus-tratos a animal e agressões contra funcionários e clientes de estabelecimentos da cidade.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 14h30, em uma residência localizada no bairro Zico. Conforme informações da Polícia Militar, os agentes foram acionados após denúncias de que um homem estaria destruindo móveis e objetos na casa da ex-companheira.

Ao chegarem ao endereço, os policiais constataram que o imóvel estava vazio, mas encontraram diversos móveis e utensílios danificados. Posteriormente, familiares da vítima compareceram ao local e relataram que o suspeito, identificado pelas iniciais M.S.P., de 34 anos, teria praticado agressões físicas, ameaças constantes e violência psicológica contra a ex-esposa.

Segundo os relatos, o homem utilizava um suposto histórico criminal para intimidá-la, afirmando que poderia matá-la caso o relacionamento fosse encerrado ou a polícia fosse acionada. Ainda de acordo com as denúncias, um cachorro da raça Pinscher teria sido chutado e arremessado por alguns metros pelo suspeito.

Os policiais realizaram diligências na tentativa de localizar o homem, mas ele não foi encontrado.

Já na noite de domingo (22), por volta das 19h20, uma nova ocorrência envolvendo o mesmo suspeito foi registrada em um estabelecimento situado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no Setor 27.

Segundo relato da gerente, uma mulher deixou um dos quartos do local bastante abalada emocionalmente e informou ter sido agredida pelo acompanhante, posteriormente identificado como M.S.P.

Ainda conforme a testemunha, ao ser informado de que não poderia deixar o estabelecimento sem quitar as despesas, o homem passou a fazer ameaças e adotar comportamento intimidatório. Em seguida, deixou o local utilizando um veículo de transporte por aplicativo, abandonando uma motocicleta e pertences pessoais.

Pouco tempo depois, a Polícia Militar recebeu informações de que o suspeito estaria causando tumulto em um posto de combustíveis da cidade. Funcionários relataram que M.S.P. chegou exigindo a devolução de um aparelho celular que acreditava ter perdido no local.

Durante a discussão, ele teria segurado o braço de uma funcionária de forma agressiva e ameaçado outras colaboradoras. Um cliente que tentou intervir acabou sendo agredido com diversos socos na cabeça.

Após as agressões, o suspeito ainda teria afirmado que retornaria armado ao estabelecimento para matar o gerente. Diante da gravidade dos fatos e do temor manifestado pelas vítimas, os objetos deixados pelo suspeito foram recolhidos e encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).

M.S.P. deixou os locais antes da chegada da Polícia Militar e, até o momento do registro das ocorrências, não havia sido localizado.