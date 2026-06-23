IDEP realiza plantão para entrega de certificados em Vilhena

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (IDEP) está realizando um plantão especial para entrega de certificados em Vilhena.

A ação é destinada aos alunos que concluíram cursos ofertados pela instituição e ainda não retiraram seus documentos de certificação.

O atendimento acontece nos dias 23, 24 e 25 de junho, das 8h às 13h30, na Superintendência Regional de Educação (SRE) de Vilhena, localizada na Rua Marques Henrique, nº 354, no Centro da cidade.

A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso dos concluintes aos certificados, documento essencial para comprovação da qualificação profissional e valorização do currículo no mercado de trabalho.

O IDEP orienta que os interessados compareçam ao local dentro do período estabelecido para realizar a retirada do certificado. Em caso de dúvidas, os alunos podem buscar informações diretamente junto à instituição.

A entrega dos certificados representa o reconhecimento do esforço e da dedicação dos estudantes que concluíram sua formação profissional, contribuindo para a qualificação da mão de obra e o fortalecimento do desenvolvimento econômico e social de Rondônia.