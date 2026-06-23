PL exibe força e Bruno Bolsonaro Scheid é um dos protagonistas no lançamento da pré-candidatura de Marcos Rogério ao governo de RO

Em evento que reuniu lideranças conservadoras e aliados do bolsonarismo, vice-presidente estadual do PL e pré-candidato ao Senado destacou suas origens na zona Sul de Porto Velho, reforçou a ligação com Jair Bolsonaro e afirmou que quer ajudar a transformar a realidade da comunidade onde cresceu

O lançamento da pré-candidatura do senador Marcos Rogério, na noite da segunda-feira (22), em uma casa de shows na zona Leste de Porto Velho ao Governo de Rondônia serviu não apenas para consolidar o nome do parlamentar na corrida eleitoral de 2026, mas também para evidenciar o crescimento político de uma das principais lideranças emergentes do Partido Liberal no estado: Bruno Bolsonaro Scheid.

Vice-presidente estadual do PL e pré-candidato ao Senado Federal, Scheid esteve entre os nomes de maior destaque do evento, participando dos atos políticos, concedendo entrevistas e discursando ao lado de lideranças como o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes (Podemos).

Antes mesmo de subir ao palco, Bruno demonstrava entusiasmo com o momento vivido pelo partido.

“Feliz pelo senador Marcos Rogério, feliz pelo time do PL, todo mundo que está participando desse evento hoje. A expectativa é grande. Temos que torcer pelos colegas de partido. Eu acho que o Marcos Rogério vive um grande momento e tenho certeza que será o melhor governador da história de Rondônia” , afirmou.

Mas foi durante seu discurso que o pré-candidato ao Senado fez uma das falas mais pessoais e emocionadas da noite.

Ao relembrar sua trajetória de vida, Bruno Bolsonaro Scheid destacou suas origens na zona Sul de Porto Velho, especialmente no bairro Caladinho, onde passou a infância e construiu os primeiros laços que carrega até hoje.

“Sou cria da capital, cria da zona Sul e cria do Caladinho. Cheguei nesta cidade e morei na zona Sul de Porto Velho até 1996” , declarou.

Em seguida, o pecuarista chamou atenção para problemas históricos que ainda atingem moradores da região onde cresceu. Segundo ele, décadas se passaram e muitas famílias continuam convivendo com a falta de infraestrutura básica.

“Os meus amigos de infância do Caladinho continuam tomando água de poço, de cacimba, faz 35 anos. Eu vou lá todos os anos”, afirmou ele, no palco e ao lado do prefeito Léo Moraes.

A declaração arrancou aplausos do público e deu o tom do discurso, centrado na necessidade de transformar realidades que, segundo ele, permanecem esquecidas pelo poder público.

“Uma coisa eu sei: a primeira delas é mudar a história da Zona Sul de Porto Velho. Porque foi de lá que eu saí e jamais vou me esquecer”, disse Scheid.

O discurso também trouxe uma reafirmação de sua ligação política com o ex-presidente Jair Bolsonaro, figura que ajudou a impulsionar sua ascensão dentro do campo conservador rondoniense.

“A gente não pode esquecer que eu estou aqui graças a Jair Messias Bolsonaro”, declarou.

Nos bastidores do evento, a presença de Bruno Bolsonaro Scheid foi interpretada por aliados como mais uma demonstração de que o vice-presidente estadual do PL deverá ocupar papel central na estratégia eleitoral do partido para 2026.

Com forte presença entre produtores rurais, conservadores e apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, Scheid vem consolidando sua pré-candidatura ao Senado ao mesmo tempo em que se posiciona como uma das principais vozes do partido em Rondônia.

O lançamento da pré-candidatura de Marcos Rogério acabou se transformando também em uma vitrine para esse novo momento político.

Se o senador apresentou seu projeto para disputar o Palácio Rio Madeira, Bruno Bolsonaro Scheid aproveitou a oportunidade para reforçar sua identidade política: a de alguém que, segundo suas próprias palavras, nunca esqueceu de onde veio e pretende levar para Brasília as demandas das comunidades que ajudaram a construir sua história.