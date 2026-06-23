SEMUS realiza treinamento para entrega de monitores contínuos de glicose Smart 2.0 em Vilhena

A Secretaria Municipal de Saúde de Vilhena realizou, na segunda-feira, 22 de junho, um treinamento voltado a pais e cuidadores de pacientes que utilizam monitores contínuos de glicose.

A capacitação aconteceu das 19h às 21h, no auditório da Unidade Básica de Saúde Vitalina Gentil dos Santos, localizada na Travessa A, nº 630, bairro São José.

A ação foi organizada após a chegada dos novos dispositivos do modelo Smart 2.0, que passam a ser disponibilizados aos usuários acompanhados pela rede municipal de saúde. Com a mudança do modelo do aparelho, a SEMUS orientou os responsáveis sobre a instalação, o funcionamento e os cuidados necessários para o uso adequado do equipamento.

Durante o treinamento, também foi realizada a entrega dos dispositivos aos participantes capacitados. A medida busca garantir que pais e cuidadores tenham segurança no manuseio do monitor, evitando erros de instalação e fortalecendo o acompanhamento da glicemia no dia a dia dos pacientes.

O secretário municipal de Saúde, Wagner Wasczuk Borges, destacou que a iniciativa representa mais um avanço na qualificação da assistência prestada aos pacientes que necessitam de acompanhamento contínuo.

“Estamos incorporando tecnologia ao cuidado em saúde, mas sempre com responsabilidade. Não basta entregar o equipamento; é fundamental garantir que pais e cuidadores saibam utilizar corretamente o dispositivo.

Esse treinamento dá mais segurança às famílias e melhora o acompanhamento dos pacientes, especialmente daqueles que precisam de controle glicêmico frequente. É uma ação simples na forma, mas muito importante no impacto para a vida das pessoas”, afirmou o secretário.

De acordo com a organização da atividade, o fornecimento dos aparelhos está condicionado à participação no treinamento, justamente para assegurar que o dispositivo seja utilizado corretamente.

Os responsáveis que não puderam comparecer no dia 22 poderão buscar outro momento de orientação, conforme disponibilidade da equipe de farmacêuticos da Central de Abastecimento Farmacêutico.

Os monitores contínuos de glicose representam uma ferramenta importante para o controle glicêmico, especialmente em pacientes que necessitam de acompanhamento frequente. Ao ampliar o acesso à tecnologia e garantir orientação técnica aos familiares, a Secretaria Municipal de Saúde reforça o compromisso com uma assistência mais segura, moderna e humanizada.

A SEMUS destaca que a participação dos pais e cuidadores é essencial para o bom uso dos equipamentos e para a continuidade do cuidado, especialmente nos casos em que o monitoramento constante da glicose é parte fundamental do tratamento.