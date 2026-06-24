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quarta-feira, 24 de junho de 2026.

Após longa apuração, Keiko Fujimori é eleita presidente no Peru

Ela atingiu 50,11% dos votos contra 49,88% de Roberto Sánchez
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