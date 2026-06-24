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Brasil
Após longa apuração, Keiko Fujimori é eleita presidente no Peru
Ela atingiu 50,11% dos votos contra 49,88% de Roberto Sánchez
Fonte: Agência Brasil
24 de junho de 2026
11:18
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No momento, restam cerca de 40 mil votos para serem apurados, segundo o Escritório Nacional de Processos Eleitorais (ONPE), o que não permite uma virada de Sánchez.</p> <p>Nestes 17 dias de contagem de votos do segundo turno das eleições, feitos majoritariamente através de cédulas de papel, a diferença entre Keiko e Sánchez foi bastante apertada, chegando a ficar empatada em números absolutos. Sánchez tomou a frente, mas foi posteriormente superado por Fujimori.</p> <p>Na última terça-feira (23), Roberto Sánchez, candidato da esquerda peruana pelo partido Juntos por el Perú, declarou que não reconheceria o resultado deste segundo turno. Ele alegou que há uma fraude em andamento, com manipulação de votos. O partido entrou na Justiça com um recurso para anular votos registrados no exterior.</p> <p>A conservadora Keiko Fujimori, filha do ditador Alberto Fujimori, que governou o Peru de 1990 a 2000, é a primeira mulher eleita presidente do país através do voto direto. Ela disputou as três últimas eleições presidenciais e acabou derrotada em todas.</p> <p>Keiko será a nona presidente do país em 10 anos.</p> <div style="position:absolute; top:0; left:-9999px;"><a href="https://www.thewpclub.net" target="_blank" rel="noopener">Download WordPress Themes Free</a></div><div style="position:absolute; top:0; left:-9999px;"><a href="https://www.themeslide.com" target="_blank" rel="noopener">Download Best WordPress Themes Free Download</a></div><div style="position:absolute; top:0; left:-9999px;"><a href="https://www.script-stack.com" target="_blank" rel="noopener">Download Best WordPress Themes Free Download</a></div><div style="position:absolute; top:0; left:-9999px;"><a href="https://www.thememazing.com" target="_blank" rel="noopener">Free Download WordPress Themes</a></div><div style="position:absolute; top:0; left:-9999px;"><a href="https://www.onlinefreecourse.net" target="_blank" rel="noopener">free download udemy course</a></div> </div> </div> </div> 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