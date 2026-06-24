Gislaine Lebrinha garante R$ 1,5 milhão para quadra da EFA Vale do Guaporé

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (PRD) garantiu um investimento de R$ 1,5 milhão para a construção de uma quadra poliesportiva na Escola Família Agrícola Vale do Guaporé (EFA), em São Francisco do Guaporé. O recurso atende a uma solicitação apresentada pelo vereador Márcio da Educação. A obra irá proporcionar um espaço adequado para a prática esportiva, atividades pedagógicas e eventos promovidos pela comunidade escolar.

A Escola Família Agrícola Vale do Guaporé desempenha um papel importante na formação de jovens da região, especialmente aqueles ligados à agricultura familiar. A nova estrutura deverá contribuir para o desenvolvimento de atividades que complementam o aprendizado e incentivam a integração entre os estudantes.

Para Gislaine Lebrinha, investir na educação é criar condições para que os alunos tenham acesso a um ambiente mais completo e preparado para atender suas necessidades. “Acreditamos que a educação transforma vidas. Esse investimento representa mais uma conquista para a escola e para os estudantes, que passam a contar com um espaço adequado para o esporte, a convivência e o desenvolvimento de diversas atividades”, destacou.

O vereador Márcio da Educação agradeceu o atendimento da demanda e ressaltou a importância da obra para a comunidade escolar. Segundo ele, a construção da quadra atende uma necessidade da instituição e contribuirá para ampliar as oportunidades oferecidas aos alunos.

Com o recurso assegurado, a expectativa é que a escola avance na ampliação de sua infraestrutura, contribuindo para o atendimento aos estudantes e oferecendo melhores condições para a realização das atividades educacionais.