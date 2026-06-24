Recurso destinado por Cássio Gois garante implantação de sistema de água no bairro Planalto

Moradores do bairro Planalto vivem um momento histórico com a assinatura da ordem de serviço para implantação do sistema de abastecimento de água na comunidade.

A conquista representa dignidade, qualidade de vida e a realização de um sonho aguardado há mais de uma década por mais de 100 famílias.

Foi um dia de muita emoção e comemoração para os moradores do bairro Planalto. A comunidade recebeu a presença do prefeito Tony Pablo, vereadores, representantes e assessores do deputado estadual Cássio Gois para acompanhar a assinatura da ordem de serviço que autoriza a implantação do sistema de abastecimento de água no bairro.

A obra será executada através de um recurso destinado pelo deputado estadual Cássio Gois, no valor de mais de R$ 600 mil, em parceria com o Governo do Estado de Rondônia e a Prefeitura Municipal de Cacoal.

Durante muitos anos, os moradores enfrentaram uma realidade difícil: a falta de água nas torneiras. O abastecimento era realizado por caminhões-pipa disponibilizados pela Prefeitura de Cacoal, através do SAAE, uma solução emergencial que atendeu a comunidade durante todo esse período de espera.

A moradora Angélica, que vive no bairro há mais de 12 anos, relembrou os momentos difíceis enfrentados pela família.

“A gente chegava do trabalho cansado, sujo, e não tinha água na torneira. Muitas vezes era banho de pano, usava lenço umedecido para conseguir se limpar. Faltava água até para escovar os dentes, lavar a roupa das crianças e fazer comida. Foi uma luta muito grande”, relatou Angélica.

Segundo ela, a esperança voltou quando o deputado Cássio Gois, esteve no bairro, conheceu de perto a realidade das famílias e assumiu o compromisso de buscar uma solução para aquela comunidade.

O deputado estadual Cássio Gois destacou a importância de olhar para as necessidades da população e comemorou a transformação desse compromisso em realidade.

“Eu entendo a necessidade dessa comunidade, desses moradores. Eu sei do sofrimento que eles passaram, porque quando estive aqui, estive lado a lado com eles, acompanhei de perto essa realidade. Água é vida. Eu sei a dor que essas famílias enfrentaram e hoje ver o sorriso e a alegria dos moradores é motivo de muita gratidão, por saber que contribuí para que esse sonho virasse realidade.

Agradeço ao governador do Estado de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, através do nosso chefe da Casa Civil, Elias Rezende, que também esteve comigo aqui no bairro Planalto, e a Prefeitura de Cacoal pela parceria e pela realização dessa importante obra”, destacou o deputado.

A presidente do bairro, dona Maria Socorro, também comemorou emocionada essa conquista que representa a realização de um sonho antigo da comunidade.

Com a assinatura da ordem de serviço, a expectativa é que a empresa responsável inicie os trabalhos nos próximos 15 dias.

Para os moradores do Planalto, essa não é apenas uma obra de infraestrutura: é a chegada da dignidade, da tranquilidade e de uma nova história para dezenas de famílias que por muitos anos esperaram por esse momento.