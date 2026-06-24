Recursos do deputado Luizinho Goebel garantem veículos, ambulâncias e equipamentos para a saúde em municípios de RO

O deputado estadual Luizinho Goebel destinou uma série de emendas parlamentares que estão beneficiando diretamente a área da saúde em diferentes municípios de Rondônia. Os investimentos contemplam a aquisição de veículos, ambulâncias e equipamentos médicos, com foco no fortalecimento da atenção básica e no suporte aos atendimentos de urgência.

Em Campo Novo de Rondônia, foram destinados aproximadamente R$ 405 mil para a aquisição de três veículos voltados à área da saúde, com o objetivo de reforçar a estrutura de atendimento e o transporte de pacientes.

Já o município de Candeias do Jamari recebeu cerca de R$ 110 mil, valor utilizado para a compra de um veículo modelo Argo, que será incorporado à frota da saúde municipal.

Em Machadinho d’Oeste, o investimento foi de aproximadamente R$ 100 mil, destinados à aquisição de equipamentos de informática para a área da saúde, além de reforço na estrutura do SAMU com novos equipamentos de suporte.

No município de Mirante da Serra, a emenda parlamentar somou cerca de R$ 150 mil, voltados à compra de equipamentos hospitalares, incluindo bomba de infusão, bomba de vácuo, aspirador cirúrgico, eletrocardiograma e outros itens essenciais para o atendimento médico.

Já em Urupá, o recurso destinado foi de aproximadamente R$ 320 mil, utilizado para a aquisição de uma ambulância tipo B, que deve reforçar o atendimento de urgência e transporte de pacientes no município.

Por fim, em Vale do Anari, foram destinados R$ 100 mil para investimentos na área da saúde, com foco na melhoria da estrutura de atendimento à população.

As emendas fazem parte do trabalho parlamentar voltado ao fortalecimento da saúde pública nos municípios do interior, especialmente em cidades que dependem diretamente do suporte estadual para ampliar sua capacidade de atendimento.

Segundo informações repassadas pela assessoria, os recursos visam garantir melhores condições de trabalho aos profissionais da saúde e mais agilidade no atendimento à população, especialmente em situações de urgência e emergência.