VÍDEO: Pimenteiras recebe R$ 200 mil para reforçar custeio da saúde por meio de emenda de Cristiane Lopes

A área da Saúde de Pimenteiras do Oeste recebeu um reforço financeiro de R$ 200 mil destinados ao custeio dos serviços públicos de saúde.

O recurso, viabilizado por meio de emenda da deputada federal Cristiane Lopes, já foi creditado na conta da Prefeitura Municipal.

A destinação da verba contou com a articulação da vereadora Irene Alves de Almeida, que apresentou a demanda à parlamentar e solicitou apoio para fortalecer os atendimentos oferecidos à população do município.

Os recursos poderão ser utilizados para a manutenção da rede municipal de saúde, incluindo a aquisição de medicamentos e insumos, realização de exames e cobertura de outras despesas necessárias para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à comunidade.

A liberação do valor representa mais um investimento voltado ao fortalecimento da saúde pública local, oferecendo melhores condições para que a administração municipal atenda às demandas da população.

Segundo a deputada Cristiane Lopes, os recursos destinados aos municípios têm como objetivo ampliar a capacidade de atendimento das unidades de saúde e assegurar melhores condições para a prestação dos serviços.

“Nosso compromisso é trabalhar para que os recursos cheguem onde a população mais precisa. A saúde é uma das áreas prioritárias do nosso mandato, e esses R$ 200 mil vão contribuir para fortalecer os serviços prestados aos moradores de Pimenteiras do Oeste”, afirmou.

A vereadora Irene Alves de Almeida agradeceu o atendimento da solicitação e destacou a importância da parceria entre o Legislativo municipal e a bancada federal para a viabilização de investimentos em áreas essenciais.

Com o recurso já disponível, a Prefeitura poderá iniciar os procedimentos necessários para a aplicação dos valores, beneficiando diretamente os usuários do sistema público de saúde.

O investimento reforça a parceria entre o mandato da deputada federal Cristiane Lopes, a atuação da vereadora Irene Alves de Almeida e a administração municipal na busca por melhorias na saúde pública e na qualidade de vida da população de Pimenteiras do Oeste.

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