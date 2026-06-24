Wiveslando Neiva destaca avanços na educação em Alto Alegre dos Parecis

O pré-candidato a deputado estadual Wiveslando Neiva (PL) destacou os avanços na área da educação em Alto Alegre dos Parecis. Na oportunidade, ele ressaltou a importância dos investimentos que vêm sendo realizados no município e que impactam diretamente a qualidade do ensino e a estrutura das escolas.

Segundo Wiveslando, ações voltadas à melhoria da infraestrutura escolar representam um passo fundamental para garantir mais dignidade no ambiente educacional.“Quando a educação recebe investimentos de verdade, quem ganha são os alunos, os professores e toda a comunidade escolar”, afirmou.

Ele citou como exemplo a obra do novo refeitório da Escola Educandário Paulo Freire, executada com recurso de R$ 831 mil destinado pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (PL), atendendo solicitação do vereador Izaias Jovino.

Wiveslando Neiva destacou que investimentos como esse demonstram a importância da parceria entre lideranças políticas e a gestão pública para atender as demandas da população. “É assim, com união e responsabilidade, que conseguimos transformar a realidade das nossas escolas e oferecer melhores condições de aprendizado”, ressaltou.

Wiveslando Neiva reafirmou seu compromisso com a pauta da educação e com o apoio a iniciativas que promovam melhorias reais para os municípios de Rondônia. “A educação deve seguir como prioridade permanente nas ações públicas, por ser a base do desenvolvimento social e econômico. O fortalecimento da estrutura escolar contribui diretamente para o futuro dos jovens. Seguiremos defendendo uma educação mais estruturada, humana e eficiente, porque é ela que constrói o futuro do nosso estado”, concluiu.