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Brasil
Atleta de Cabixi fará estreia histórica na Copa do Brasil de Karatê em Goiânia
Karateca representará o município pela primeira vez em uma das principais competições nacionais da modalidade e levará o nome de Rondônia ao cenário esportivo brasileiro
Fonte: Redação (com informações da assessoria)
25 de junho de 2026
15:31
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Sua presença no torneio simboliza não apenas uma conquista pessoal, mas também um incentivo para crianças e jovens que praticam karatê em Cabixi e sonham em alcançar grandes competições.</p> <p>De acordo com sua equipe de treinamento, a atleta chega motivada e determinada a realizar uma boa participação, buscando ampliar sua experiência competitiva e representar com orgulho o município e o estado. Independentemente dos resultados, a classificação para a Copa do Brasil já é considerada uma importante vitória para o esporte local.</p> <p>A estreia de Kendlly em uma competição nacional reforça o crescimento do karatê em Cabixi e demonstra como o investimento no esporte aliado ao empenho dos atletas pode abrir portas para novas oportunidades.</p> <p>Representar Cabixi e Rondônia em uma competição nacional é motivo de orgulho e uma conquista que ficará marcada na história esportiva da atleta e do município.</p> <p>Agora, a comunidade cabixiense se mobiliza em uma corrente de apoio para torcer por Kendlly da Costa Sales Reis, que levará consigo a determinação, a dedicação e o espírito esportivo de todo o município na Copa do Brasil de Karatê.</p> <p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-478747 size-large" src="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/989fa01f-dd22-43ce-8f4a-b0e3d9afbbee-338x600.jpeg" alt="" width="338" height="600" 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