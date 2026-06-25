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quinta-feira, 25 de junho de 2026.

Atleta de Cabixi fará estreia histórica na Copa do Brasil de Karatê em Goiânia

Karateca representará o município pela primeira vez em uma das principais competições nacionais da modalidade e levará o nome de Rondônia ao cenário esportivo brasileiro
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