Jean Oliveira, pode lançar a mãe para disputa de vaga na ALE; Márcia Oliveira está filiada ao PRD

A recente condenação do deputado estadual Jean Oliveira por um colegiado do Tribunal de Justiça de Rondônia tem provocado intensas discussões nos bastidores da política estadual.

Com quatro mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa, o parlamentar enfrenta um cenário de incertezas quanto ao futuro de sua trajetória eleitoral e já é alvo de especulações sobre possíveis estratégias para preservar seu grupo político.

Entre os comentários que circulam nos meios políticos, ganha força a informação de que Jean Oliveira teria filiado sua mãe, Márcia Oliveira, ao Partido Renovação Democrática (PRD).

A movimentação vem sendo interpretada por aliados e adversários como um possível plano de contingência para as eleições de 2026.

Segundo fontes ligadas ao meio político, a possibilidade em discussão seria o lançamento de Márcia Oliveira como candidata a deputada estadual, ocupando o espaço eleitoral tradicionalmente vinculado ao deputado.

Embora não haja confirmação oficial sobre uma eventual candidatura, a filiação despertou atenção justamente por ocorrer em um momento delicado para o parlamentar.

Nos corredores da Assembleia Legislativa e entre lideranças partidárias, a avaliação é de que a estratégia poderia servir para manter a influência política e eleitoral construída ao longo dos últimos anos, especialmente em regiões onde Jean Oliveira consolidou sua base de apoio.

Até o momento, nem o deputado nem o PRD se manifestaram oficialmente sobre a possibilidade de Márcia Oliveira disputar uma cadeira no Legislativo estadual.

Pessoas próximas ao grupo político também evitam confirmar qualquer planejamento eleitoral, classificando as informações como especulações típicas do período pré-eleitoral.

A condenação do parlamentar e seus possíveis reflexos eleitorais devem continuar alimentando debates nos próximos meses, especialmente diante da proximidade das definições partidárias para as eleições de 2026.