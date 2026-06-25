PM apreende adolescentes por suspeita de uso de entorpecentes no Central de Vilhena

A Polícia Militar apreendeu dois adolescentes na manhã de terça-feira (23), suspeitos de envolvimento com o uso de substâncias entorpecentes na região central de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , os militares realizavam patrulhamento pela Avenida Capitão Castro quando receberam informações de que um grupo de adolescentes estaria em frente a um estabelecimento comercial fazendo uso de um cigarro de maconha.

Segundo a denúncia, os jovens utilizavam bicicletas e seguiram em direção a uma escola estadual próxima ao perceberem que estavam sendo observados.

Diante das informações, os policiais iniciaram buscas na região e localizaram um grupo de menores nas proximidades da unidade de ensino. Durante a observação, a equipe percebeu que um dos adolescentes entrou em um comércio de alimentação e descartou um objeto em uma lixeira antes de se dirigir ao balcão.

Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o menor. No entanto, ao verificarem a lixeira, os policiais localizaram um cigarro de substância análoga à maconha e um isqueiro. Os demais adolescentes que estavam no local também foram revistados, mas nenhum outro material irregular foi encontrado.

De acordo com a ocorrência, o adolescente admitiu ter descartado o cigarro na lixeira, embora tenha apresentado versões contraditórias sobre o fato. Em sua mochila escolar, os policiais encontraram ainda um cigarro eletrônico.

Outro adolescente abordado apresentava sinais compatíveis com possível uso recente de entorpecente, entre eles dificuldade para manter o equilíbrio, fala alterada e momentos de desorientação durante a identificação.

Diante da situação, os dois menores foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena, juntamente com os objetos apreendidos, para as providências cabíveis.

Os responsáveis pelos adolescentes foram comunicados sobre a ocorrência e compareceram à unidade policial para acompanhar os procedimentos realizados pela autoridade de plantão, sendo informados sobre os fatos registrados.