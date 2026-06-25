Pré-candidato a deputado estadual, Dr. Benedito Alves defende substituição de pontes de madeira em RO

O pré-candidato a deputado estadual Dr. Benedito Alves tem defendido a ampliação dos investimentos na substituição de pontes de madeira por pontes de aço em Rondônia.

Para ele, a medida é fundamental para garantir segurança, mobilidade e desenvolvimento para as comunidades urbanas e rurais do estado.

“Uma ponte não é apenas uma estrutura para atravessar rios e igarapés. Ela representa o acesso das pessoas à educação, à saúde, ao trabalho e aos serviços públicos. Quando uma ponte está quebrada ou interditada, comunidades inteiras sofrem as consequências”, afirmou.

Segundo Dr. Benedito Alves, durante o período chuvoso muitas pontes de madeira ficam comprometidas, dificultando a passagem de ambulâncias, ônibus escolares, produtores rurais e moradores. “Há casos em que crianças deixam de frequentar a escola porque não conseguem atravessar uma ponte com segurança. Isso afeta diretamente a educação e o futuro dessas famílias.”

O pré-candidato também citou o caso recente de uma ponte de madeira destruída por um incêndio na região de Vilhena. “O episódio prejudicou moradores, produtores rurais e comunidades indígenas que dependiam da passagem. Isso demonstra a necessidade de investir em estruturas mais resistentes e duradouras.”

Para Dr. Benedito, as pontes de aço possuem maior durabilidade, resistência e exigem menos manutenção ao longo dos anos. Além disso, facilitam o transporte escolar, o acesso a atendimentos médicos, a chegada de investimentos e o escoamento da produção agrícola, fortalecendo a economia local.

“Investir em pontes de aço é investir nas pessoas. É garantir que o estudante chegue à escola, que o produtor consiga transportar sua produção e que nenhuma comunidade fique isolada. É uma medida que gera desenvolvimento e qualidade de vida para toda a população de Rondônia”, concluiu.