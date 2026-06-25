Rondoniense representa o Brasil e disputa título internacional no Caribe

A modelo, empresária e apresentadora Vanilda Lamarche, atual detentora do título de Miss Brasil 35+ 2025/26, embarcou para a República Dominicana, onde representa o Brasil no concurso Miss Turismo Intercontinental 2026.

O evento internacional acontece entre os dias 23 e 28 de junho, em Santo Domingo, reunindo candidatas de diversos países.

Natural de Pimenta Bueno (RO), Vanilda tem 40 anos, é graduada em Enfermagem e construiu uma trajetória marcada pela valorização da autoestima feminina, do empreendedorismo e do protagonismo das mulheres. Agora, ela leva ao cenário internacional não apenas sua experiência, mas também a representatividade da mulher rondoniense.

Sua caminhada no universo dos concursos de beleza teve início na Agency Modelo Felicittá, dirigida por Gleice Leite, profissional reconhecida há mais de 18 anos pela formação de modelos e misses em Rondônia. A agência acumula um histórico expressivo, com 26 títulos nacionais e cinco internacionais, consolidando-se como uma das principais referências do segmento na Região Norte.

Para Vanilda, a participação no Miss Turismo Intercontinental representa uma oportunidade de mostrar ao mundo a força e a identidade das mulheres amazônicas.

“É uma oportunidade única de levar ao mundo a força, a cultura e a essência das mulheres da Região Norte. Quero mostrar que a maturidade é sinônimo de confiança, atitude e autenticidade”, afirma.

Durante o concurso, a representante brasileira pretende destacar temas como autoestima, combate ao etarismo e valorização da mulher em todas as fases da vida, defendendo que os sonhos não possuem prazo para serem realizados.

Ao representar Rondônia no exterior, Vanilda também destaca as riquezas naturais, a diversidade cultural e a determinação do povo do estado, levando consigo a bandeira de Rondônia e do Brasil para um dos mais importantes concursos internacionais de turismo e beleza.

Com experiência, propósito e confiança, a candidata segue rumo ao Caribe com a missão de fortalecer a presença brasileira no cenário internacional e inspirar mulheres a acreditarem em seu potencial, independentemente da idade.