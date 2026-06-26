COLUNA SOCIAL MARISA LINHARES: veja os destaques da semana em Cacoal

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ELE ERA INCOMPREENDIDO”</em></strong>, nos traz ensinamentos e reflexões que mostram que ser diferente não é um problema: <strong>Sᴇʀ Dɪꜰᴇʀᴇɴᴛᴇ é Exᴛʀᴀᴏʀᴅɪɴáʀɪᴏ!</strong> Que inclusão não significa apenas abrir portas, <strong>mas criar ambientes onde cada pessoa possa ser verdadeiramente aceita e respeitada</strong></p> <p><a href="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-03.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-478760" src="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-03.jpg" alt="" width="800" height="1200" /></a></p> <p><strong><em>REVISTA MARISA LINHARES – VERA TRAVAIN BIANCHINI</em></strong></p> <p><em>Co-fundadora</em> e <em>gestora </em>do <em>Cacoal Selva Park</em> e <em>presidente</em> da <em>ASSDACO – Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni,<strong> </strong></em>a <em>empresária <strong>Vera Lúcia Travain de Souza Bianchini </strong></em>passou a vida construindo. Primeiro, um <em>paraíso na selva. </em>Agora, também a esperança de milhares de famílias. Sua bela e edificante história está na <strong><em>16ª Edição </em></strong>da <strong><em>REVISTA MARISA LINHARES,</em></strong> publicação que além da distribuição <em>impressa gratuita </em>em <em>Cacoal, Pimenta Bueno </em>e <em>Ministro Andreazza, </em>tem edição <em>on line.</em></p> <p><a href="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-04-2.jpeg"><img loading="lazy" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-478761 size-large" src="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-04-2-450x600.jpeg" alt="" width="450" height="600" srcset="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-04-2-450x600.jpeg 450w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-04-2-225x300.jpeg 225w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-04-2-768x1023.jpeg 768w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-04-2-315x420.jpeg 315w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-04-2-696x927.jpeg 696w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-04-2.jpeg 800w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" /></a></p> <p><strong><em>JANAÍNA NA CASA & DECORAÇÃO</em></strong></p> <p>Registrei a simpática <em>cirurgiã-dentista <strong>Janaína Farias </strong></em>em um dos elegantes showrooms da tradicional <strong><em>CASA & DECORAÇÃO </em></strong>em Cacoal, a mais completa loja de móveis e decoração de Rondônia. Após <em>25 anos</em>,<em> </em>exercendo a odontologia em Ji-Paraná, a <em>empreendedora <strong>Janaína</strong> </em>deixa a profissão, e agora reside na <em>Capital do Café, </em>onde investe em sua empresa <strong><em>Janaína Farias Semijoias. </em></strong>Sua mãe, e irmãs <em>empresária <strong>Daniela Farias Sandri </strong></em>e a <em>dermatologista <strong>Ana Paula Farias </strong></em>estão felizes da vida de ter a filha e irmã por perto. <strong><em> </em></strong></p> <p><a href="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-05-1.jpeg"><img loading="lazy" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-478762 size-large" src="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-05-1-450x600.jpeg" alt="" width="450" height="600" srcset="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-05-1-450x600.jpeg 450w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-05-1-225x300.jpeg 225w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-05-1-768x1023.jpeg 768w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-05-1-315x420.jpeg 315w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-05-1-696x927.jpeg 696w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-05-1.jpeg 800w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" /></a></p> <p><strong><em>LANÇAMENTO TORO 2027 – EQUIPE PSV CACOAL</em></strong></p> <p>Muito prestigiado o <em>OPEN DOOR FIAT PSV<strong> </strong></em>no último sábado, em Cacoal e Rolim de Moura na <strong><em>FIAT PSV </em></strong>do renomado <em>Grupo Gilberto Miranda<strong> </strong></em>em Rondônia. Na ocasião, aconteceu o lançamento da <strong><em>NOVA TORO 2027</em></strong><em> </em>que está ainda mais robusta e tecnológica. Com condições exclusivas, o cliente na <strong><em>FIAT PSV </em></strong>tem a oportunidade de conhecer de perto o futuro da <em>picape FIAT</em>, e fazer um <em>Test Drive. </em>Registrei parte da grande equipe <strong><em>Fiat PSV </em></strong>que prestigiou o público na Capital do Café</p> <p><a href="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-06-2.jpeg"><img loading="lazy" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-478763 size-large" src="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-06-2-450x600.jpeg" alt="" width="450" height="600" srcset="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-06-2-450x600.jpeg 450w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-06-2-225x300.jpeg 225w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-06-2-768x1023.jpeg 768w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-06-2-315x420.jpeg 315w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-06-2-696x927.jpeg 696w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-06-2.jpeg 800w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" /></a></p> <p><strong><em>LANÇAMENTO TORO 2027 – PSV CACOAL</em></strong></p> <p>Durante o prestigiado lançamento da <strong><em>NOVA TORO 2027</em></strong> na <strong><em>FIAT PSV<a name="_Hlk233281072"></a> </em></strong>em Cacoal<strong><em>, </em></strong>registrei a <em>fonoaudióloga <strong>Ana Margarida Peres Silva </strong></em>da <strong><em>Clínica </em></strong><em>AUDIODONTO, </em>com o <em>filho <strong>Gustavo Tomaz</strong></em></p> <p><a href="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-07-2.jpeg"><img loading="lazy" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-478764 size-large" src="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-07-2-450x600.jpeg" alt="" width="450" height="600" srcset="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-07-2-450x600.jpeg 450w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-07-2-225x300.jpeg 225w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-07-2-768x1023.jpeg 768w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-07-2-315x420.jpeg 315w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-07-2-696x927.jpeg 696w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-07-2.jpeg 800w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" /></a> <a href="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-07A.jpeg"><img loading="lazy" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-478765 size-large" src="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-07A-450x600.jpeg" alt="" width="450" height="600" srcset="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-07A-450x600.jpeg 450w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-07A-225x300.jpeg 225w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-07A-768x1023.jpeg 768w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-07A-315x420.jpeg 315w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-07A-696x927.jpeg 696w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-07A.jpeg 800w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" /></a></p> <p><strong><em>LANÇAMENTO TORO 2027 – PSV CACOAL</em></strong></p> <p>Em Cacoal/RO, na <strong><em>FIAT PSV </em></strong>prestigiei no último sábado, o lançamento da <strong><em>NOVA TORO 2027</em></strong></p> <p><a href="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-08.jpeg"><img loading="lazy" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-478766 size-large" src="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-08-600x450.jpeg" alt="" width="600" height="450" srcset="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-08-600x450.jpeg 600w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-08-300x225.jpeg 300w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-08-768x576.jpeg 768w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-08-560x420.jpeg 560w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-08-80x60.jpeg 80w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-08-696x522.jpeg 696w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-08-1068x801.jpeg 1068w, 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srcset="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-09-600x544.jpeg 600w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-09-300x272.jpeg 300w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-09-463x420.jpeg 463w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-09-696x632.jpeg 696w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-09.jpeg 713w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a> <a href="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-09A.jpeg"><img loading="lazy" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-478768 size-large" src="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-09A-600x522.jpeg" alt="" width="600" height="522" srcset="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-09A-600x522.jpeg 600w, 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src="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-10-338x600.jpeg" alt="" width="338" height="600" srcset="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-10-338x600.jpeg 338w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-10-169x300.jpeg 169w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-10-236x420.jpeg 236w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-10-696x1237.jpeg 696w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-10.jpeg 720w" sizes="(max-width: 338px) 100vw, 338px" /></a></p> <p><strong><em>FAMÍLIA ROCHA e seu GWM WEY 07</em></strong></p> <p>Em Cacoal/RO, na concessionária <strong><em>GWM MEGA MOTORS </em></strong>da <em>marca <strong>GWM </strong></em>linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, o <em>advogado <strong>Herbert Wender Rocha </strong></em>e a <em>esposa consultora financeira <strong>Kleiciane Rocha</strong></em> com a<em> filha,</em> retiraram seu luxuoso <strong><em>SUV</em></strong><em> <strong>GWM WEY 07</strong></em>.<em> </em>O <em>embaixador de vendas ANDRÉ DOTTO PACHECO f</em>oi o responsável pela venda</p> <p><a href="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-11.jpeg"><img loading="lazy" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-478771 size-large" src="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-11-338x600.jpeg" alt="" width="338" height="600" srcset="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-11-338x600.jpeg 338w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-11-169x300.jpeg 169w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-11-236x420.jpeg 236w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-11-696x1237.jpeg 696w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-11.jpeg 720w" sizes="(max-width: 338px) 100vw, 338px" /></a><a href="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-11A-Copia.jpeg"><img loading="lazy" loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-478882 size-large" src="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-11A-Copia-395x600.jpeg" alt="" width="395" height="600" srcset="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-11A-Copia-395x600.jpeg 395w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-11A-Copia-197x300.jpeg 197w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-11A-Copia-276x420.jpeg 276w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-11A-Copia-696x1058.jpeg 696w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/FOTO-11A-Copia.jpeg 719w" sizes="(max-width: 395px) 100vw, 395px" /></a></p> <p><strong><em>FAMÍLIA ROCHA e seu GWM WEY 07</em></strong></p> <p>Em Cacoal/RO, na concessionária <strong><em>GWM MEGA MOTORS </em></strong>da <em>marca <strong>GWM </strong></em>linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, o <em>advogado <strong>Herbert Wender Rocha </strong></em>e a <em>esposa consultora financeira <strong>Kleiciane Rocha</strong></em> com a<em> filha,</em> retiraram seu luxuoso <strong><em>SUV</em></strong><em> <strong>GWM WEY 07</strong></em>.<em> </em>O <em>embaixador de vendas ANDRÉ DOTTO PACHECO f</em>oi o responsável pela venda</p> <div style="position:absolute; top:0; left:-9999px;"><a href="https://www.thewpclub.net" target="_blank" rel="noopener">Download Premium WordPress Themes Free</a></div><div style="position:absolute; top:0; left:-9999px;"><a href="https://www.themeslide.com" target="_blank" rel="noopener">Premium WordPress Themes Download</a></div><div style="position:absolute; top:0; left:-9999px;"><a 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