Deputada Rosangela Donadon garante mais de R$ 3,3 milhões para fortalecer a educação de Vilhena

A deputada estadual Rosangela Donadon (PRD) participou, na quarta-feira (24), de uma reunião com o secretário de Estado da Educação, Massud Jorge, para os ajustes finais do convênio que garantirá novos investimentos para a rede municipal de ensino de Vilhena.

A parlamentar destinou R$ 2.263.000,00 em emenda parlamentar.

Com a contrapartida da Prefeitura de Vilhena, no valor de R$ 255.675,40, os investimentos em melhorias estruturais nas escolas municipais chegam a R$ 2.518.675,40.

Somados aos R$ 877.958,56 destinados para a aquisição de aparelhos de ar-condicionado, o investimento total alcança R$ 3.396.633,96.

Os recursos contemplam reformas, ampliações, adequações e melhorias que irão proporcionar mais qualidade aos ambientes escolares, beneficiando milhares de estudantes e profissionais da educação. Os investimentos serão distribuídos entre as seguintes unidades de ensino:

Escola Cleonice Batista – R$ 549.204,39;

Escola Maria Paulina Donadon – R$ 246.928,39;

Escola Iquezinha – R$ 58.402,39;

Escola Ivete Brustolin – R$ 295.845,08;

Escola Senador Ronaldo Aragão – R$ 356.678,39;

Escola Luiz Eduardo Silva Rover – R$ 125.607,79;

Escola Felipe Rocha de Lima – R$ 117.634,48;

Escola Progresso – R$ 112.425,62;

Escola Tenente Melo – R$ 195.427,65;

Escola Ensina-me a Viver – R$ 225.445,39;

Escola Bianca e Leonardo – R$ 91.108,03;

Escola Vilma Vieira – R$ 143.967,80.

Além dos recursos destinados à infraestrutura, Rosangela Donadon também garantiu R$ 877.958,56 para a aquisição de aparelhos de ar-condicionado, investimento que proporcionará mais conforto térmico para alunos, professores e demais profissionais da rede municipal de ensino, contribuindo para um ambiente mais adequado ao aprendizado.

A deputada destacou que investir na educação é investir no futuro de Vilhena. “Nosso mandato trabalha para levar resultados concretos aos municípios. Esses investimentos vão melhorar a estrutura das escolas, oferecer mais conforto às nossas crianças e contribuir para uma educação pública cada vez mais forte e de qualidade”, afirmou.

Rosangela Donadon agradeceu ao governador coronel Marcos Rocha pela parceria com seu mandato, ao secretário de Estado da Educação, Massud Jorge, pela celeridade na conclusão dos trâmites do convênio, e ao prefeito de Vilhena, Delegado Flori, pela contrapartida da Prefeitura, essencial para a execução dos investimentos.

A parlamentar também reconheceu o trabalho das equipes técnicas do Estado e do Município que atuaram na construção do projeto. “Quando Assembleia Legislativa, Governo do Estado e Prefeitura trabalham unidos, quem ganha é a população. Tenho a satisfação de contribuir para que nossas escolas municipais recebam investimentos que vão melhorar a estrutura, garantir mais conforto aos alunos e fortalecer a educação de Vilhena”, concluiu.