Senador Bagattoli tem dia de entregas para a assistência social em Ji-Paraná e Urupá

Dando seguimento ao apoio à assistência social nos municípios, o senador Jaime Bagattoli (PL) beneficiou, de uma só vez, duas importantes entidades que prestam apoio a famílias na região central.

A primeira foi em Urupá, onde a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) recebeu um aporte de R$ 100 mil para a manutenção dos trabalhos.

“O trabalho da APAE é, muitas vezes, o único amparo para famílias com pessoas excepcionais. Por isso, acredito que esse recurso vai ajudar bastante no custeio das ações”, declarou o senador.

Já em Ji-Paraná, o senador beneficiou também, com uma emenda de R$ 100 mil, o Projeto “Meu Sonho”, uma iniciativa da Fundação Jicred apoiada pelo sistema cooperativista local.

“Esse é um projeto que, há 17 anos, transforma vidas e forma cidadãos aqui em Ji-Paraná. São famílias, comunidades e quase 4 mil crianças e adolescentes alcançados até aqui. Não tenho dúvidas que esse recurso vai ajudar a custear as ações já praticadas e também ampliar os trabalhos para que mais meninos e meninas sejam alcançados”, concluiu o senador.

Ao todo, Bagattoli já investiu, até aqui, mais de R$ 20 milhões em secretarias, CRAS e projetos que prestam apoio social de toda a ordem nos municípios.